Шевроны с Лавровым появились у псковских десантников в зоне Спецоперации на Украине

Фото: группа «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV».

Псковские десантники носят шевроны с портретом Лаврова в зоне Спецоперации на Украине. Об этом они рассказали в группе «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее десантники из Псковской области получили шевроны с надписью «Скобарь». На Спецоперации также участвует танк с таким же названием. Он защищал Донбасс.

Напомним, летом американский Минфин ввел санкции против бравых псковских солдат. В списке оказалось всего три подразделения, два из них – в Псковской области.