Михаил Ведерников готов остаться на второй губернаторский срок

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в разговоре о предстоящих в 2023 году выборах главы региона заявил о готовности оставаться на второй губернаторский срок. Об этом он сообщил в эфире радио 60 FM.

«Силы есть, желание есть, Псковскую область люблю, понимаю, что и как нужно делать. Если президент доверит и жители поддержат — с удовольствием ещё применю себя здесь в интересах региона», – заявил Ведерников.

О незаконченных делах в регионе Ведерников говорил в сентябре во время встречи с детьми-отличниками, победителями акции «Губернаторский дневник» со всей Псковской области. Тогда, по словам губернатора, сделанное за прошедшее время в регионе – далеко не предел. Остались долгосрочные соглашения, которые в профессиональном плане хотелось бы реализовать лично. Установки не изменились. Ниже приведем комментарий со встречи.

«Если завтра президент мне скажет, что мне нужно поехать в другую республику или регион, где я должен работать, я поеду. Если президент доверит, я хотел бы пойти еще на один срок. Есть вещи, которые в профессиональном плане мне бы хотелось доделать самому», – отмечал Михаил Ведерников.

Отметим, что к власти Михаил Ведерников пришел 12 октября 2017 года. К выборам главы региона, 9 сентября, он пришел в должности врио. Тогда псковичи отдали кандидатуре Михаила Ведерникова 70,68% голосов.