Псковский губернатор поздравил журналистов с Днём Российской печати

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил журналистов, сотрудников полиграфических предприятий и издательств с профессиональным праздником – Днём Российской печати! Поздравление глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

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В Псковской области выходят более 30 печатных газет, они охватывают все районы региона. Над каждым номером газеты усердно работают множество сотрудников. Это журналисты, фотографы, корректоры, дизайнеры, верстальщики, редакторы, работники типографий.

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«В редакциях, полиграфических предприятиях и издательствах нашей области работают яркие, талантливые люди, которые искренне любят свою профессию и осознают свою личную ответственность за каждое напечатанное слово», — подчеркнул глава региона. Михаил Ведерников отметил, что псковские районные газеты пользуются большим уважением и доверием среди читателей.

«Благодарю вас за добросовестность, самоотдачу, постоянное совершенствование и увлечённость. Желаю успехов, крепкого здоровья и как можно больше хороших и позитивных новостей!» — подытожил Михаил Ведерников.

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