Подводим итоги: каким был 2022 год для Псковской области в событиях и фотографиях

«КП – Псков» подвит итоги 2022 года в событиях и фотографиях

Пока россияне отдыхали на новогодних каникулах, «КП – Псков» решила подвести итоги 2022 года, который, без сомнения, изменил не только Псковскую область, но и мир до неузнаваемости.

С сегодняшнего дня россияне медленно погружаются в рабочие будни. Начинается новый год – традиционно каждый в душе надеется, что он будет удачнее предыдущего, многие стараются начать его с чистого листа, перейти на правильное питание, достать из дальнего угла любимые хобби и даже заняться спортом. Мы с вами на одной волне. «КП – Псков» собрала самые главные события 2022 года для Псковской области в событиях и фотографиях.

ЯНВАРЬ

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Первый месяц 2022 года встревожил неприятными новостями из-за выявления в Псковской области нового штамма коронавируса «омикрон». 16 числа новый штамм вируса подтвердился сразу у 15 у жителей Пскова, Новоржевского, Гдовского, Порховского и Опочецкого районов. Штамм «омикрон» обнаружили и у двоих детей.

За этим последовали жесткие меры: введение QR-кодов, переход фуд-кортов в ТЦ на режим работы «на вынос», закрытие клубов и кальянных, запрет на прогулки детей до 12 лет в магазинах без сопровождения родителей, закрытие детских площадок и перевод обучения в вузах на дистант.

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Топ-5 новостей месяца:

– До 31 рубля подорожал проезд в общественном транспорте

– В три раза больше малышей родилось в Псковском перинатальном центре по сравнению с текущим годом.

– Светлана Баранова рассказала о туристическом ажиотаже на новогодних праздниках: «город заполнен».

– 16-летняя жительница Себежа признана самой красивой девочкой России

– Одной из самых шокирующих новостей месяца стало кровавое убийство домашних собак. Трёх собак нашли расстрелянными во время новогодних праздников в Гдовском районе. Эту ситуацию взял под собственный контроль глава региона Михаил Ведерников. Виновный был найден.

ФЕВРАЛЬ

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Коронавирус не отступает, люди погибают от осложнений, в реанимации инфекционной больницы продолжают находиться даже младенцы.

К середине месяца эпицентр внимания оказался сдвинут на начало военной спецоперации по защите Донбасса. Многие семьи Псковской области отправили на фронт своих мужей и сыновей-военнослужащих. Псковская область заявила о готовности принять беженцев с Донбасса.

Наш регион отметился хорошими результатами в масштабах страны: Псковская область попала в топ-3 региона России по абсолютному приросту молочной продуктивности, Пушкинские Горы стали самым гостеприимным городом России, Спортсменка из Великих Лук Алена Савунова установила мировой рекорд по зимнему плаванию, а случайное фото псковички вошло в список 100 лучших кадров России.

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Топ-5 новостей месяца:

– Владимир Путин поддержал строительство молодежного лагеря для работы на постоянной основе. У лагеря будет Основной корпус в Печорах и филиал в деревне Самолва.

– Колонна большегрузов растянулась на 10 км в деревне Гавры Пыталовского района.

– Псковская область оказалась центром повышенной активности волков в Псковской области. Стали известны причины такого явления.

– Регион потрясла история о 6-класснице из Пскова, которая рассказала депутату Госдумы о домогательствах отчима.

– Известная актриса Дарья Мороз посетила Псковский кремль.

МАРТ

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В марте отменили действие QR-кодов на территории Псковской области. Но масочный режим ещё продолжил действовать.

В самом конце марта в большом концертном зале Псковской филармонии прошла церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание».

Кроме того, новой вехой в поддержании качественной обратной связи губернатора с жителями региона стало освоение новых коммуникационных площадок: «ВКонтакте» и «Телеграм».

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Топ-5 новостей месяца:

– 1 марта в 11 утра закрыли на ремонт Троицкий мост в Пскове. Последним по закрывающемуся мосту успел проскочить на съемки звезда сериала «Кухня» Михаил Тарабукин.

– Псковичи спасли примерзшего на несколько дней к льдине лебедя, а дети нашли изуродованную и повешенную собаку.

– Громкое дело произошло в Себежском районе в апреле: 12-летний мальчик под Псковом пытался защитить мать от отчима с ножом, но не смог.

– Мировая ситуация на рынке повлияла на подорожание продуктов и техники в Пскове, а прекрасный пол мог остаться без цветов на 8 марта.

– Пока в одних районах Пскова вечером 8 марта раздавались залпы праздничных салютов, в деревне Писковичи на землю упал осколок стартового двигателя.

АПРЕЛЬ

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Тема событий на Украине остаётся основной не только в мировой, общероссийской, но и в псковской повестке дня. В регионе продолжают делать всё, чтобы беженцы оттуда обрели в Псковской области новый дом. Очередь из большегрузов на границе достигает тысячи машин, в псковских магазинах отказываются от чеков для постоянных покупателей, а в Пскове закрывается консульство Латвии и Эстонии.

Отменяются временные ограничения работы общепита и обязательная термометрия посетителей при входе в кафе и рестораны. В преддверии высокого турсезона и выпускных псковские рестораторы наконец смогли выдохнуть.

Также в середине апреля во всей России стартовало голосование за проекты благоустройства. В Псковской области на выбор были представлены 83 объекта. Не скроем, конкуренция зашкаливала. Кстати, само благоустройство начнется уже в в этом году.

Продолжается Спецоперация на Украине. Командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии в Пскове назначили Героя России, совершившего невероятный подвиг, а псковские десантники нанесли на танк надпись в честь погибшего товарища Антона Зернова.

Телеканал «Первый Псковский» вошёл в состав медиахолдинга Псковской области.

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Топ-5 новостей месяца:

– У псковского аэропорта изменилось название.

– Двухлетняя девочка ушла под лёд пруда в Порховском районе.

– Первый укус клеща в 2022 году вновь пришелся на ребенка 5-ти лет.

– Роскосмос показал Чудское озеро со спутника. А в Пскове встретили вернувшиеся с МКС флаги города и региона.

– Уехал на рыбалку и попал на Донбасс: первый замглавы администрации Плюсского района отправился добровольцем на Украину.

МАЙ

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Жители Псковской области продолжают умирать из-за коронавируса, на Украине псковские военнослужащие борются с нацизмом. В Прибалтике происходит неописуемое безумство со всем, что хоть как-то связано с Россией. А на сайты На сайт «Комсомольской правды», Псковского агентства информации и Псковской правды совершаются неоднократные массированные DDoS-атаки.

После пандемийного перерыва псковичи наконец смогли лично посетить в Пскове масштабный парад Победы и акцию «Бессмертный полк». В этом году эти мероприятия стали еще и символом поддержки российских войск.

И случилось долгожданное: губернатор Михаил Ведерников отменил режим обязательного ношения масок. А на сайте «КП – Псков» начался прием заявок для участия в акции «Губернаторский дневник в Псковской области». Отличники Псковской области делятся мечтами о встрече с Михаилом Ведерниковым.

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Топ-5 новостей месяца:

– 12-летний ребенок, заигравшись, выпал с окна многоэтажки в Великих Луках

– Житель Невеля нашел во время рыбалки черепаху и пожалел, что подарил прохожим.

– Медвежонок перегородил дорогу медикам скорой помощи в Порховском районе: душещипательные кадры.

– Гало образовалось над Псковом во время Парада Победы.

– Пскович нашел в квартире впавшую в кому мать: женщина была изнасилована вором-рецидивистом

ИЮНЬ

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Летние месяцы в 2022 году несмотря на мировую обстановку в Псковской области прошли позитивно и массово. Гастрономические, исторические и музыкальные фестивали объединили огромное количество псковичей.

Тем временем Псков стал одним из самых популярных локаций для отдыха на День России, а Псковский музей-заповедник вошёл в топ-10 самых посещаемых музеев Северо-Запада. В самом областном центре с 3 июня все вывески в Пскове обязали привести к единому дизайн-коду.

А 23 июля псковичи отметили День города в память о 78-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1119-ю годовщину первого упоминания о городе в летописи. Праздник прошел с салютом, концертом и заплывом на байдарках.

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Топ-5 новостей месяца:

– Псковичи открыли купальный сезон.

– 56 котов-беженцев с Украины разместились в псковском приюте.

– Для спасения молодой роженицы в Пскове подняли вертолет в непогоду.

– Ведерников: ни одного свободного места в гостиницах Пскова нет.

– На волосок от смерти: Псков следит за историей с малышом, который 40 минут на глазах у прохожих играл с москитной сеткой на окне, пока взрослые находились на кухне. Другой 4-летний ребенок выпал из окна пятого этажа в Пскове.

ИЮЛЬ

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Псковская область продолжила двигаться в направлении одного из центров российского событийного туризма. За июль псковичи посещали массовые концерты и фестивали практически каждый уикенд.

Псковичи практически забыли о коронавирусе, войнах и экономике. Однако масса улыбающихся и счастливых жителей и гостей города на улицах, в районных центрах, сёлах и даже деревушках – огромное счастье и хочется, чтобы оно не заканчивалось.

В регионе случилось знаковое событие. Владимир Путин поздравил бригаду спецназа из Пскова с присвоением наименования «гвардейской»: «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг». Тем временем приезд «Поезда Победы» вызвал ажиотаж среди жителей Пскова

Тем временем Псков полюбился не только его жителям, но и гостям других регионов, поэтому знаковые места региона появились на почтовых открытках. Не обошлось и без эксцессов: жена Петросяна устроила скандал в популярном псковском кафе.

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Топ-5 новостей месяца:

– Пожилая пара из Пскова выиграла у турфирмы в суде миллион за сгоревшие путевки в Доминикану.

– «Случай – вопиющий, не поддающийся принятию и осознанию»: интернет разорвался во мнениях о причине рокового пожара в усадьбе Римского-Корсакова.

– «Ночью проснулись от страшного грохота»: в Плюссе обрушились балконы трехэтажного дома. Эксперты назвали неожиданную причину крушения дома в Плюссе.

– Телеведущего Андрея Малахова увидели в Псково-Печерском монастыре.

– «На Талабах настоящий триллер!»: медведь заставил жителей острова запереться в домах.

АВГУСТ

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В День России Псковская область показала невероятное единение и поставила рекорд. Горожане развернули полотнище российского флага длиной 2 115 метров, который держали более семи тысяч человек. А на Дне города Великие Луки выступила группа «Уматурман».

Псковичи не забывают и военных на СВО и тоннами несут гуманитарную помощь в пункты приема: продукты, одежду, собирают деньги на квадрокоптеры, рации и другие приборы, которые оказались необходимы военным в современных реалиях. Тем временем на отдых в Псковскую область приехали дети из, ставшего подшефным региону, Бериславского района.

Однако медицина переживает предпосылки к новому всплеску коронавируса. Псковские медики борются за жизнь пациентов с 100%-ным поражением лёгких.

Между тем, погода бьет температурные рекорды.

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Топ-5 новостей месяца:

– Половина месячной нормы осадков выпала в Пскове за 6 часов.

– Впервые в Пскове состоялся массовый заплыв на сапбордах «SwimCup Open Water Псков 2022». Участники удивили горожан своими костюмами.

– «Мёртвую голову» обнаружила жительница Пыталово у себя на участке.

– В рейтинг самых популярных запросов «Яндекса» попал Псковский Кремль.

– Псковское радио «Седьмое небо» стало доступно для жителей Бериславского района Херсонской области.

– Самым вкусным сыром России признали продукцию Пушкиногорской сыроварни.

СЕНТЯБРЬ

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Псковская область продолжает работать над туристической привлекательностью. Великие Луки официально получили звание столицы спортивного воздухоплавания. Для Пскова изготовлена первая партия люков с уникальной символикой.

Однако месяц для псковичей был не особо приятным. Был зафиксирован абсолютный температурный антирекорд. Много пенсионеров терялось в лесу в поисках грибов, несколько граждан провалились в открытые люки, город искал пропавших детей, были и другие инциденты, где пострадали дети.

Город начал готовиться к отопительному сезону. На эти цели Михаил Ведерников выделил 60 миллионов рублей. Однако начало отопительного сезона было перенесено.

– Уголовное дело возбуждено на директора нацпарка «Себежский». А в регионе началась подготовка к частичной мобилизации граждан.

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Топ-5 новостей месяца:

– В Пскове разыскивали двух не вернувшихся домой со школы 15-летних девочек.

– 8-летний мальчик на Land Rover сбил своего 2-летнего брата. Малыша увезли на скорой в тяжелом состоянии. Избитая до полусмерти 8-летняя великолучанка «не осознает ужаса случившегося», а в Опочке студентка вытащила из воды ребёнка.

– Вандалы разгромили несколько десятков кресел на трибуне стадиона «Локомотив».

– В Пскове приступили к монтажу Троицкого моста.

– В Псковской области началась частичная мобилизация. По плану призовут около 2 тысяч человек.

ОКТЯБРЬ

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Частичная мобилизация объединила всю Россию. Военных отправляют со всех уголков и глубинок. Не везде процесс мобилизации проходит просто и гладко, но в Псковской области практически нет эксцессов. Вопросы решаются точечно, развернута всесторонняя помощь родственникам, даже волонтеры помогают с ремонтами дома и наколкой дров для подготовки к зиме одиноких членов семей мобилизованных.

Половина псковичей поддерживают тренд на отказ от новогодних праздников в 2022 году.

Доходы и расходы Псковской области увеличились на 1.1 миллиарда.

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Топ-5 новостей месяца:

– Одной из обсуждаемых тем за сентябрь 2022 в Псковской области стала встреча губернатора с отличниками из Псковской области, победившими в акции «Губернаторский дневник».

– Беременная 13-летняя девочка пришла к врачам в Пскове.

– Андрей Малахов подарил вернувшемуся с СВО псковскому контрактнику свадебный круиз, а тот сделал предложение своей любимой на всю страну.

– Знаменитая актриса Ирина Пегова вновь прогулялась по Пушкинскому заповеднику.

– «Подавитесь своими подачками!»: иностранцы на границе не принимают помощь от псковичей.

НОЯБРЬ

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Псковская область продолжает занимать нишу в федеральной повестке. За ноябрь регион оказался буквально передовой медиаполя. Несколько сотен учителей музыки приехали в Псковскую область. В администрации начались кадровые перестановки, главная из них - главой Пскова избрали Бориса Елкина.

Псковская область заняла первое место в СЗФО по производству мясной продукции. А на развитие территорий регион получит более миллиарда рублей от Минсельхоза.

Частичная мобилизация завершилась в Псковской области. В Псковской области усилен пропускной режим в связи с объявлением базовой готовности гражданской обороны.

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Топ-5 новостей месяца:

– 16 школьников в Острове отравились химическим веществом.

– Ксения Собчак вернулась в Россию через Псковскую область, а Илья Авербух с Лизой Арзамасовой провели день в Пскове.

– В Пскове возбудили уголовное дело из-за стрельбы по автобусу.

– Беспилотники НАТО пытались нарушить границы Псковской области.

– Житель Великих Лук стал миллионером после лотерейного выигрыша.

ДЕКАБРЬ

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В декабре 2022 случилось два очень важных для региона события: состоялся технический запуск движения через Советский (Троицкий) мост и запуск производства «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» с участием президента Владимира Путина.

Как снег на голову, на здоровье псковичей обрушилось традиционное ОРВИ. В связи с этим, школы региона успели сходить на дистанционку.

Финальным аккордом года стало традиционное обращение Владимира Путина, за спиной у которого впервые встали военнослужащие Южного округа, отличившиеся в СВО. Для псковичей стал приятным тот факт, что двое молодых людей из этого числа были их земляками.

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Топ-5 новостей месяца:

– Хотел спасти товарища, но из-за контузии оказался в плену: благодаря обмену «50 на 50», домой вернулся житель Невеля.

– Мария Захарова оценила шевроны псковских десантников с портретом Лаврова.

– Михаил Ведерников готов остаться на второй губернаторский срок.

– С 17 декабря в Пскове повысилась стоимость проезда на автобусе.

– Псковский аэропорт установил рекорд по количеству пассажиров.

– Юлия Пересильд с одноклассниками навестила своего псковского учителя в школе №24, а после отправилась в гости к радиостанции «Серебряный дождь».