Псковский медиахолдинг подвел информационные итоги 2022 года

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В медиапространстве Псковской области в 2022 году произошёл ряд ключевых изменений. Об информационных итогах минувшего года рассказали наши коллеги из Псковского агентства информации.

Отмечается, что в минувшем году на развитие медиапространства Псковской области повлиял целый ряд внешних, объективных факторов и событий, которые коснулись непосредственно каждого из нас. Однако ключевой задачей для всех участников псковского медиапростанства по-прежнему является: эффективное информирование аудитории.

«Одни под эффективным информированием понимают расширение своей аудитории, ее не только массированный, но и адресный охват, донесение объективной информации, другие — во главу угла ставят прежде всего привлечение финансов, затачивая свои медиапродукты прежде всего исходя именно из этой цели. В последнем, конечно же, нет ничего постыдного. До тех пор, пока не перешагиваются определенные этические рамки», – отмечает издание.

В 2022 году псковский госмедиахолдинг, в состав которого входит и наша редакция «Комсомольской правды в Пскове», работал над увеличением масштаба региональной аудитории, распространяя объективную и качественную информацию. На данный момент псковский медиахолдинг занимает лидерующую позицию в информационном пространстве региона по охвату региональной аудитории. Так, за 2022 год охват медиацентра составил 450 тысяч человек. Отметим, это без включения «плавающей» часть аудитории, которая поступает из интернет-ресурсов.

Напомним, «Комсомольская правда в Пскове» также подвела итоги 2022 года и выяснила, какие города чаще всего следят за новостями нашей редакции.