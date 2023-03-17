118 волков добыли охотники Псковской области в прошлом сезоне

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О 118 туш волка, добытых в Псковской области в прошлом сезоне сообщил заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Не можем пока что объяснить причину такого появления волков. Да, есть такой факт, что появилось много волков как в охотничьих угодиях, так и у жилых территорий», – отметил Андрей Горкунов.

По словам спикера, одной из весомых причин увеличения поголовья волка стало учащение количества сообщений граждан в социальных сетях об увиденных волках и беспризорных собаках. Однако это не так плохо, как негативные комментарии граждан на итоги работы охотников.

«Человек охотится на волка, как на конкурента. Мы такие же хищники. Тоже любим добивать животных, как и они. Наша задача сохранить баланс между популяцией волка и числа его жертв. Некоторые люди живут в городах и далеки от этого», – объясняет спикер.

Конечное количество разрешения на волка не устанавливается. Только по собственным подсчётам охотоведы могут понимать, стало ли его больше. Каждый волк находится на контроле у специалистов.

«Практически каждое охотничье хозяйство понимает, где живёт волк с волчицей, где его логово. И понимать, что скоро появится их потомство. В идеальном варианте это потомство изымается, а волк и волчица остаются. Но на деле это не всегда реально», – заключил Горкунов.