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НовостиЗдоровье16 мая 2023 11:11

Врачи рассказали о самочувствии ребенка, доставленного псковской санавиацией в ожоговый центр Санкт-Петербурга

Источник:kp.ru
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Медики сообщили о состоянии здоровья пациента детской областной клинической больницы, доставленного бортом санавиации в Санкт-Петербург с 65% термического повреждения тела. Об этом стало известно «Комсомольской правде в Пскове» из собственных источников в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

По данным источника, ребёнок находится в стабильном состоянии под наблюдением специалистов детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий Санкт-Петербурга. Кроме того, известно, что ребенку не потребовалось сложнейшая операция по пересадке кожи.

Напомним, 13 мая пациент с ожогами II-III степени был госпитализирован псковской санавиацией в уникальное для Северо-Западного федерального округа ожоговое отделение, где сейчас получает всё необходимое лечение.