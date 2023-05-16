Врачи рассказали о самочувствии ребенка, доставленного псковской санавиацией в ожоговый центр Санкт-Петербурга

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Медики сообщили о состоянии здоровья пациента детской областной клинической больницы, доставленного бортом санавиации в Санкт-Петербург с 65% термического повреждения тела. Об этом стало известно «Комсомольской правде в Пскове» из собственных источников в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

По данным источника, ребёнок находится в стабильном состоянии под наблюдением специалистов детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий Санкт-Петербурга. Кроме того, известно, что ребенку не потребовалось сложнейшая операция по пересадке кожи.

Напомним, 13 мая пациент с ожогами II-III степени был госпитализирован псковской санавиацией в уникальное для Северо-Западного федерального округа ожоговое отделение, где сейчас получает всё необходимое лечение.