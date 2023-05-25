О создании сценического грима и укладки в невесомости рассказала Юлия Пересильд

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Уроженка Псковской области, главная героиня фильма «Вызов» Юлия Пересильд рассказала, как женщине-космонавту выглядите красивой в невесомости. О секретах укладки и сценического макияжа артистка рассказала в своем блоге.

«Любимые зрители! Вы часто задаете вопросы про то, как я в Космосе сама гримировалась и наводила "красоту"», – начала свой рассказ Юлия Пересильд.

«Заранее выбрала и придумала себе свой грим (художника по гриму у нас на тот момент не было еще). Что было с собой: пудра, жидкие тени, карандаш для губ, гигиеническая помада, тушь, карандаш для бровей и румяна…, – объясняет актриса, показывая, как в невесомости непросто управляться даже с небольшим количеством косметики. – Вообще там на МКС нам с Климом Шипенко пришлось на себя взять много кинопрофессий: сама себе гример, сам себе оператор, звукорежиссер, художник по свету, скрипт, костюмер, реквизитор, художник…».

На создании завораживающих локонов, так часто радующих глаз зрителя во время просмотра «Вызова», Юлия Пересильд решила остановиться поподробнее.

«В видео женщин в космосе я заметила такую вещь, что немного вьющиеся волосы в невесомости красиво себя ведут. Поэтому на МКС я взяла 20 резинок для волос и после каждого мытья головы - накручивала рогалики, чтобы волосы были вьющиеся», – делится секретом героиня фильма «Вызов».

Ранее псковичка Юлия Пересильд рассказала, как космонавты моют голову в невесомости. О космическом шампуне без пены читайте в нашем материале.