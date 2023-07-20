Ирина Пегова вновь поситила Пушкинский заповедник

.

Заслуженная артистка Россииж Ирина Пегова вновь прибыла на экскурсию в село Михайловское Пушкинского заповедника. Об этом сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

«На экскурсии в Михайловском вновь побывала российская актриса Ирина Пегова. Как призналась Ирина нашему экскурсоводу, ей захотелось освежить воспоминания о пушкинских местах и вечером из Бугрово она пришла в гости к поэту», – сообщается в группе.

Напомним, что Ирина Пегова полюбила Михайловское и в 2022 году дважды побывала в этих местах летом и осенью.