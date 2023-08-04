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НовостиПолитика4 августа 2023 6:09

Актер Сергей Светлаков приехал в Псков на два месяца

Источник:kp.ru
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Известный актёр, юморист и телеведущий Сергей Светлаков приехал в Псков. Об этом пишет ПАИ со ссылкой на руководителя Псковской региональной спортивной общественной организации Pro sport Александра Кузьмина.

Спортсмен проводил время на велосипедах со своим сыном на набережной, когда на пути им встретилась звезда. Сергей Светлаков прогуливался и любовался Псковом.

«Перекинулись фразами, пообщались немного. Я спросил: первый ли раз в Пскове? Он сказал, что давно уже бывал. Отметил, что город изменился в хорошую сторону. Он находится в хорошем расположении духа. Видно, что наслаждается спокойствием нашего города. Некоторые подписчики мне писали, что он в Пскове на два месяца», – поделился Александр Кузьмин.

Напомним, Псковская область является местом притяжения известных личностей. Совсем недавно в третий раз Пушкинские горы посетила актриса Ирина Пегова.