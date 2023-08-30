Паблик «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» взломали

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Ночью, 30 августа, было взломано сообщество «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте». С таким заявлением вышел пост в сообществе около 2:00.

«Сегодня ночью была произведена атака на "Жесть по-Псковски". Всё устранено. Фишинги в блоке. Стена Жести временно закрыта», – написали администраторы сообщества.

Подписчики псковского паблика, регулярно публикующего свежую информацию о происходящем в регионе, успели увидеть, как в городском сообществе начали появляться посты со странным содержанием.

Взлом городского паблика в соцсети «ВКонтакте» произошел на фоне общей паники из-за атаки беспилотников на аэропорт Пскова.