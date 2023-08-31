Полеты в аэропорт Пскова возобновлены Фото: Иван ВИСЛОВ

Аэропорт в Пскове возобновил работу после атаки беспилотников в ночь на 30 августа 2023 года. На месте ЧП работали МЧС, пожар удалось быстро локализовать. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, аэропорт закрывали, чтобы проверить состояние взлетно-посадочной полосы и уточнить возможные последствия атаки. Накануне, 30 августа были отменены все 8 рейсов из/а аэропорт. Сейчас ограничения сняты

«Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме», - сообщили в Росавиации.

31 августа из аэропорта Пскова запланированы два рейса: вылет в Москву по расписанию, прибытие из Москвы уже выполняется с небольшой задержкой, по расчетам - на тридцать минут. 1 сентября аэропорт примет два рейса из Москвы.