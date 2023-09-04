Врачи спасли руку 2-летнего ребенка из Пскова после попадания в электромясорубку

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В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете специалисты провели сложнейшую операцию по спасению руки 2-летнему ребенку из Пскова. Малыш получил травму во время игры с электромясорубкой. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе вуза.

Инцидент произошел 3 сентября. После попадания руки ребенка в электрический аппарат, домочадцы не смогли самостоятельно достать ее. Ребенку потребовалась помощь сотрудников МЧС. Пострадавшего экстренно госпитализировали в детскую областную больницу Псковской области, где осмотрели на характер повреждений.

Было принято решение незамедлительно обратиться к коллегам из Санкт-Петербурга. Единственным на Северо-западе круглосуточным детским микрохирургическим отделением оказался Санкт-Петербургский гударственный педиатрический медицинский университет.

Маленького пациента с тяжелейшими повреждениями приняли в клинике университета северной столицы около 4:15 ночи. Без промедления врачи приступили к операции. В эту ночь на посту дежурил микрохирург Антон Волков, он и принялся за спасение детской руки.

«Травма очень тяжёлая, что обусловлено раздавливающим механизмом мясорубки. Повреждена была вся кисть, раздроблены кости, сухожилия, сосуды, нервы. Фактически имела место ампутация – кисть держалась на нескольких связках. Нашей задачей было сохранить жизнеспособные ткани, восстановить анатомию конечности и кровообращение», – прокомментировал врач.

Сложнейшая операция длилась порядка пяти часов. Медикам пришлось практически по частям заново собирать кисть ребенка.

«Мы выполнили металлоостеосинтез, чтобы соединить осколки костей. Затем было необходимо восстановить кровоснабжение кисти», – поделился Антон Волков.

Во время операции был применен уникальный опыт по аутовенозной пластике. Таким образом, размозженную часть локтевой артерии микрохирурги заменили частью подкожной вены малыша. Первым важным показателем правильно проведенной операции стало быстрое порозовение кончиков пальцев поврежденной руки.

«Делать прогноз преждевременно, мы не знаем, какие ткани выживут, на клеточном уровне мы не можем отследить их состояние. Наши специалисты сделали всё возможное, сейчас мальчик получает необходимую терапию. В любом случае ребёнку предстоит длительная реабилитация», – заключил заведующий микрохирургическим отделением Педиатрического университета Юрий Махин.

В настоящее время юный пскович находится в отделении реанимации под чутким контролем специалистов узкого профиля. Для них это уже не первый опыт работы с подобными пациентами.

«Иногда родители теряют бдительность, думая, что ребёнок не сможет засунуть руку в раструб мясорубки. К сожалению, практика показывает, что это не так. У нас были пациенты младшего возраста, получившие тяжёлые травмы в результате неосторожного обращения с кухонной техникой», – подчеркнул заведующий отделением.

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