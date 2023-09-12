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НовостиОбщество12 сентября 2023 6:49

До +27 градусов прогреется сегодня в Псковской области

Источник:kp.ru
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В Псковской области 12 сентября будет жарко. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Псковском гидрометцентре.

Несмотря на переменную облачность, день в регионе пройдет без осадков. Ветер будет дуть Южный, с силой от 2 до 7 метров в секунду.

Температура по области ночью была +8...+13, днем прогреется ещё больше. Столбик термометра покажет +22...+27 градусов.

По прогнозу синоптиков, сейчас в Псковской области идёт Бабье лето, однако осень в этом году порадует и вторым Бабьем летом после непродолжительного похолодания.