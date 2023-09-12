Рекордный урожай в миллион улиток собрали в Псковской области

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Урожай в миллион улиток весом в 20 тонн собрали владельцы улиточной фермы Escargot D’Or в Невельском районе Псковской обалсти. Об этом предприниматели Алексей Корочкин и Наталья Деревянных рассказали в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Небывалым урожаем удивила улиточная ферма под Псковом. Буквально за два месяца деликатеса было собрано рекордное количество. Всего за сезон удалось собрать более миллиона особей.

«Сезон был засушливый, и мы никак не могли собрать нужный нам объём улиток, поскольку у нас есть договорённости с ресторанами. Но нам повезло, и в последние три дня сбора урожая нам удалось собрать 13 тонн улиток. Столько мы не могли собрать за все два месяца сбора», – поделился Алексей Корочкин.

Кстати, совсем недавно улитки из Псковской обалсти произвели фурор на форуме «Ладога» в Ленобласти.

Напомним, разведением улиток в Псковской области с 2020 года занимается предприниматель Алексей Корочкин. Под его руководством процветает ферма Escargot D’Or («Золотая улитка»). По его словам, моллюска Helix pomatia вскоре должен стать гастрономическим символом региона.