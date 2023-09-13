Температурный рекорд 2012 года побит в Пскове

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12 сентября в Пскове синоптики зафиксировали температурный рекорд 2012 года. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на руководителя Псковского гидрометцентра Талу Нещадимову.

Во вторник в Пскове столбик термометра показал абсолютный максимум в +27,3 градуса. Как оказалось, последний раз в этот день фиксировали +26,3 градуса лишь в 2012 году.

Напомним, по словам синоптика, сейчас Псковская область находится во власти первого Бабьего лета. Однако этой весной будет и второе.