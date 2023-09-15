Лошадь лягнула ребенка в Детском парке Пскова

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Во время поездки на пони в Детском Пскова от копыта лошади пострадал ребенок. Об этом сообщает «АиФ-Псков». Катание на лошадях в этом месте производится уже много лет несмотря на официальные запреты администрации.

Инцидент произошел в один из сентябрьских выходных. Родители привели малькую дочь покататься на пони в Детский парк. Когда ребенок проезжала верхом мимо большой лошади, та лягнула ее задним копытом.

Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев происшествия, основная сила удара пришлась по пони. Однако ребенку досталось не меньше, из-за чего родителям пришлось вызывать скорую помощь.

«Я видел потом, как девочку с окровавленным плечом на руках держала мама», – поделился прохожий Артем Веселков. Его также удивило, что предоставляющие услугу катания верхом никак не отреагировали на ситуацию.

«Ребёнок - в крови, приехала скорая, а реакции - ноль. Другие дети как катались на лошадях, так и продолжили кататься», – вспомнил пскович.

Медики госпитализировали ребенка, сейчас ее состояние здоровья в порядке. На место происшествия прибыли сотрудники УМВД России по Псковской области. Проводится проверка по факту случившегося.

Напомним, конезаводчики не раз попадали под общественное внимание и порецание. В августе прошлого года псковичей шкориовало отношение одной из хозяек животного, которая ударила своего четвероного подопечного кулаком. В откровенном диалоге с «Комсомолкой» она заявила: «Считайте, что это Валуев», объясняя серьезную небезопасность большого животного.