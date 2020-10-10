Назван диагноз 14 госпитализированных великолукских школьников

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Следственный Комитет РФ по Псковской области сообщил о предварительном диагнозе, с которым выписали великолукских детей, госпитализированных из школы № 7 в Великих Луках.

Детей выписали из больницы с предварительным диагнозом - синдром вегетативной дисфункции. Диагноз поставили согласно комплексу жалоб в момент поступления.

Детям провели полное комплексное, а некоторым дополнительное обследование. Результаты всех анализов и экспертиз детей показали полное отсутствие токсичных, отравляющих и химических веществ. В СК отметили, что у двух детей обнаружили признаки приема противовирусных препаратов.

На данный момент дети находятся на амбулаторном лечении. Причины произошедшего до сих пор не известны.

В понедельник, 5 октября, на территории школы проходила торжественная линейка на открытом воздухе. Неожиданно 13 детей из разных классов стали жаловаться на головокружение, слабость, озноб и тошноту. Школьников незамедлительно госпитализировали.

По факту госпитализации учащихся Следственный комитет РФ по Псковской области возбудил уголовное дело.