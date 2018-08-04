Стали известны результаты второго этапа соревнований «Десантный взвод», которые проходят под Псковом

4 Авг. 14:52 2018-08-04T14:57:29+03:00

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Главный судья международных соревнований «Десантный взвод» генерал-лейтенант Андрей Вязников озвучил результаты команд после двух видов программы. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», состязания проходят в рамках международных армейских игр «АрМИ – 2018».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Андрей Вязников на встрече с журналистами подчеркнул, что игры проходят в непростых условиях: в регионе держится рекордная жара, очень сложные полосы препятствий.

- Тем не менее, команды показывают взаимовыручку, и все задачи, поставленные в рамках этапов, ими были выполнены, - заявил главный судья.

После первого этапа в лидирующую пятёрку входили Россия, Китай, Иран, Алжир и Венесуэла. Положение команд после второго этапа изменилось. Его итоги складывались из суммы баллов за два вида программы – индивидуальной гонки на боевых машинах и пешего биатлона без экипажей боевых машин.

И если в первом случае лидировали Россия, Китай, Алжир, Иран и Белоруссия, то во втором судьям потребовалось очень много времени, чтобы подсчитать баллы.

Судьям пришлось долго совещаться, чтобы подвести итоги второго этапа.Фото: Ирина ПОТАПОВА

- Произошла определённая техническая ошибка, связанная с командой Ирана, - сообщил Андрей Вязников. – Она своевременно не подала письменную заявку, и в результате получила дополнительные штрафные баллы. Большинством судейской коллегии было принято решение распределить места следующим образом: Россия, Китай, Республика Беларусь, Алжир и Пакистан.

Таким образом, по итогам всех прошедших испытаний Россия занимает уверенную первую строчку, на втором месте идёт команда Китая, затем - Белоруссия, Алжир, Пакистан, Иран, Венесуэла и Судан.

МНЕНИЯ

- Белорусской команде пришлось выступать на технике, которая не состоит на вооружении в нашей стране, - подчеркнул представитель министерство обороны Республики Беларусь. – Пришлось немного подучиться, именно поэтому результаты не очень хорошие. Но для нас это определённый опыт в работе с техникой союзника.

Белорусская команда рассматривает участие в играх как возможность освоить новую технику.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Впервые в этом году на соревнования заявлена команда Пакистана. Её представители довольны результатами, но ставят задачу улучшить показатели до конца Армейских игр.

Ещё один новичок – Судан.

- Команда решилась на соревнования, не зная правил в полном объёме. В результате в составе команды были представлены только парашютисты, - рассказал представитель страны. - Но мы решили пройти состязания.

В команде Китая в этом году 32 человека, из них только трое ранее участвовали в Армейских играх.

- Наша цель - учиться у России способам подготовки и преодоления испытаний конкурса, - отметил представитель китайских военных и добавил, что благодаря таким совместным мероприятиями новички приобретают ценный армейский опыт.

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Первый этап

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