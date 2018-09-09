Выборы губернатора Псковской области 2018: Чем занимаются 9 сентября кандидаты

СЕГОДНЯ 18:10 2018-09-09T18:22:25+03:00

Как проводят 9 сентября люди, чьи фамилии видят в бюллетенях псковичи, пришедшие на выборы губернатора Псковской области 2018

Изменить размер текста: A A

С утра 9 сентября псковичи спешат на выборы губернатора Псковской области 2018. Среди тех, кто решает судьбу региона на ближайшие пять лет, есть и кандидаты на пост губернатора.

В 2018 году на кресло первого человека в области претендуют пятеро: Михаил Ведерников от «Единой России», Антон Минаков из «ЛДПР», Игорь Романов, выдвинутый «Партией Роста», Сергей Кулаков, представляющий «Партию пенсионеров России» и коммунист Аркадий Мурылёв. Все они уже побывали на избирательных участках.

Одним из первых бюллетень с галочкой в урну опустил Сергей Кулаков. Его заметили в Городском культурном центре на избирательном участке № 5 в Пскове.

Сергей Кулаков. Фото: Избирательная комиссия Псковской области.

Игорь Романов отправился в СИЗО-1, причём пошёл он туда не один, а в сопровождении уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова. Что они делали в Тюремном замке? Контролировали ход голосования, чтобы права заключённых там псковичей не ущемляли.

Игорь Романов (справа в чёрном костюме). Фото: Избирательная комиссия Псковской области.

Претендент на пост главы региона от КПРФ Аркадий Мурылёв посетовал, что псковичи должны сначала голосовать, а уже потом ехать на дачи и на шашлыки. Представители избиркома заочно парировали, что хорошая погода на явке не отразится, потому что участки работают до 20.00. К этому времени даже заядлые дачники с активной гражданской позицией успеют явиться на голосование.

Аркадий Мурылёв. Фото: Избирательная комиссия Псковской области.

Либерал-демократ Антон Минаков исполнил свой гражданский долг в ГКЦ, воспользовавшись возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания.

Антон Минаков. Фото: Избирательная комиссия Псковской области.

Кандидат от «Единой России» Михаил Ведерников за день успел проинспектировать работу нескольких избирательных участков и засветиться на парочке городских мероприятий: футболе и продовольственной ярмарке.

Михаил Ведерников.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто ещё из известных псковичей побывал на избирательных участках?

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов одним из первых прогоосовал в школе № 3 в Пскове. Его примеру последовали вице-спикер Собрания Виктор Остренко и проголосовал рано утром.

Глава Пскова Иван Цецерский вместе с Николаем Мишуковым голосовали в здании Псковской инженерно-лингвистической гимназии, а глава городской администрации Александр Братчиков засветился на участке в Стремутке. Заместитель Главы Пскова Владимир Воробьёв голосовал в Черёхе.

Член Совета Федераций Елена Бибикова на участках побывала несколько раз: когда голосовала сама и когла сопровождала своих взрослых дочерей.

Мэр Великих Лук Николай Козловский решил не откладывать поход на участок в долгий ящик и проголосовал до полудня. Его сын, депутат Госдумы, Александр Козловский не только проголосовал в родной школе, но и отправился с проверкой в районы. Глава великолукской городской администрации Игорь Чевжик тоже исполнил свой гражданский долг.