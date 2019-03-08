2019-03-08T11:07:06+03:00
Общество

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц региона с 8 марта

Глава региона пожелал представительницам прекрасной половины человечества успехов, благополучия, мира и любви
Виталий Суриков
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Михаил Ведерников обратился к всем женщинам Псковской области с поздравлением.Михаил Ведерников обратился к всем женщинам Псковской области с поздравлением.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех жительниц региона с 8 марта. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», текст обращения опубликован на официальном портале администрации региона.

- Дорогие жительницы Псковской области! Жены, дочери, мамы, бабушки, подруги, наши близкие и самые любимые, - говорится в поздравлении Михаила Юрьевича. - Примите сердечные поздравления с Международным женским днем! Российские женщины всегда были образцом для подражания. В то время как весь мир продолжает восхищаться вашей красотой, вы на протяжении всей истории нашего государства неизменно добиваетесь невероятных успехов во всех сферах жизни.

Глава региона заметил, что в Псковской области родились княгиня Ольга, Софья Ковалевская – женщины, которые навсегда вписали свои имена в историю. Сейчас же областные власти стараются сделать жизнь женщин намного комфортнее. В конце января первых пациенток приняло новое здание перинатального центра, где мама и младенец получат высококвалифицированную медицинскую помощь. В ближайшее время администрация Псковской области решит вопрос с очередями в детские сады. Молодым мамам в декретном отпуске предложат проходить курсы повышения квалификации. Все это позволит женщине не зацикливаться на семье, но и развиваться и не выпадать из общественной жизни.

- Дорогие наши женщины! Спасибо вам за вдохновение и поддержку. Ваши многочисленные достижения - повод для нашей искренней гордости, подытожил свое выступление Михаил Юрьевич. - Желаю всем вам успехов, благополучия, мира и любви!

ИСТОЧНИК KP.RU

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