2019-03-17T21:10:00+03:00
Общество

Омбудсмен по правам ребенка в Псковской области о девочке, писавшей Путину: Угрозы ее безопасности нет

В регионе начато полномасштабное расследование всех событий, связанных с девочкой Тасей и ее мамой, для которой школьница просила мотоблок
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова 18 марта встретится с писавшей президенту девочкой Тасей и ее мамой.Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова 18 марта встретится с писавшей президенту девочкой Тасей и ее мамой.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области 18 марта пройдет встреча членов специально созданной комиссии с Перчиковыми, именно такую фамилию носит героиня нашумевшей истории про письмо Путину. В состав комиссии вошли руководители комитетов по социальной защите, образованию, здравоохранению, первый заместитель губернатора и уполномоченный по правам ребенка в регионе, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе губернатора.

Омбудсмен Наталия Соколова заявила в беседе с корреспондентом ПАИ, что на данный момент «угрозы безопасности ребенка нет».

Члены комиссии выедут в Томсино, чтобы на месте проверить все перечисленные в СМИ факты травли ребенка или матери, принять при необходимости меры.

КОНКРЕТНО

Девочке Тасе 12 лет, вместе с мамой она переехала из Ленинградской области в Себежский район. В 2018 году школьница попросила президента помочь семье с мотоблоком для мамы, чтобы та могла без особых усилий перекапывать большой огород.

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Проведена проверка следователями

СУ СК России по Псковской области провел проверку фактов травли, изложенных в СМИ. Ни один из них не подтвердился (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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