В акции «Бессмертный полк» в Псковской области примут участие больше 15 тысяч человек

9 мая, в День Победы, по центральным улицам Пскова пройдут участники акции «Бессмертный полк». Ежегодно она собирает тысячи псковичей, чьи деды и прадеды, отцы и братья сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

В 2018 году в «людское море» влились около 15 тысяч человек с портретами своих предков, в 2019 году организаторы ожидают еще большее количество участников.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Чтобы присоединиться к акции, необходимо подготовить табличку. На нее приклеить фотографию участника войны (размер снимка 245 на 335 сантиметров). Внизу написать имя, отчество, фамилию, воинское звание и годы жизни бойца.

- Строгих требований к табличкам нет, - рассказала руководитель молодежной организации «Вечевой орден» Ольга Родина. - Она может быть формата А4 или А3, а может быть просто рамка с фотографией. Если не сохранилась фотография родственника, то на листе можно указать всю информацию о родственнике и выйти вместе с сотнями людей на акцию.

С этой табличкой следует прийти 9 мая к 10.30 к ДКП (Ленина, 1). Именно там будет формироваться колонна. Оттуда она двинется по площади Ленина, Октябрьской площади и Октябрьскому проспекту. Присоединиться к колонне по ходу ее движения нельзя.

- Ориентировочный старт «Бессмертного полка» состоится в 11 часов утра, - заметила координатор акции в Пскове Екатерина Родина. - То есть через час после парада Победы.

Сбор колонны для акции "Бессмертный полк" в Пскове - 10.30. Место - площадь Ленина, 1.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

ГОРОД ПЕРЕКРОЮТ

9 мая центральные улицы Пскова будут перекрыты. Это затронет не только частный, но и общественный транспорт. А потому добраться до площади Ленина, где и пройдет Парад, будет сложнее. Стоит заранее планировать время выхода из дома. При этом жителям Завеличья для того, чтобы добраться до ДКП, стоит пройти по набережной реки Великой к Кремлю, оттуда вдоль Псковы к Троицкому мосту и уже там подниматься. Жителям Запсковья рекомендуют пройти по мосту у дамбы и далее к ДКП.

КОНКРЕТНО

Уточнить информацию можно по телефону координатора акции в Пскове 8(911)369-50-31 (Екатерина Родина). Организаторы акции в Псковской области попросили всех, кто будет участвовать, не нести с собой в колонне флаги, а также не нести портреты кого-либо кроме своих родственников.

КСТАТИ

В 2018 году к акции «Бессмертный полк» присоединились политики Псковской области, среди которых был глава региона Михаил Ведерников. Корреспондент «Комсомолки» узнал у первого лица области о предках, принимавших участие в Великой Отечественной войне.