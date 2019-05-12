Приоритеты на май: Журналисты составили перечень поставленных псковским губернатором задач

В Псковской области журналисты составили перечень приоритетных задач на ближайший месяц. Традиционно они собраны Псковским агентство информации из прозвучавших заявлений губернатора Михаила Ведерникова. В список вошли, например, подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уже 9 мая глава региона заявил на встрече с ветеранами, что в мае этого года пройдет первое заседание оргкомитета. И преимущественно обсуждать будут не программу праздника, а адресную помощь всем ветеранам войны, проживающим в Псковской области.

Еще одна задача - подготовка к Ганзейским дням Нового времени. Они пройдут 27-30 июня 2019 года. В программе их проведения огромное количество мероприятий. Но значительное внимание уделено не только их организации, но и созданию условий. Так, в городе ремонтируют дороги, фасады зданий. В списке и ремонт стадиона «Машиностроитель». Однако сейчас подрядчик отстает от графика. Михаил Ведерников побывал на площадке вместе с заместителем министра спорта РФ Павлом Новиковым. Раскритиковал подход к работе и потребовал вывести на строительную площадку до 250 рабочих и перевести их на круглосуточный режим. При этом должны быть учтены интересы жителей соседних домов - работы с повышенным шумом производить вечерами нельзя.

Следующая задача - это развитие малых городов в регионе. На этой неделе стало известно о получении Псковской области 162 млн рублей из федерального бюджета. Их выделят проектам, которые победили в конкурсе, регион направлял пять заявок. Какие из них были одобрены - назовут в конце мая. За счет этих средств можно отремонтировать фасады, благоустроить территории парков и скверов, установить малые архитектурные формы.