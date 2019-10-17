В «Ленте» на Завеличье 19 октября будут раздавать призы

Буквально через три дня, в субботу, в полдень 19 октября, в гипермаркете «ЛЕНТА» на Рижском пройдет вкусный и веселый праздник для всех, кто любит совершать покупки в этой крупной российской сети.

В этот день вы можете быть не просто посетителем магазина, который кладет в тележку свои привычные покупки, а быть активным участником интерактивной программы, которую гипермаркет «ЛЕНТА» вместе с «Комсомольской правдой-Псков» приготовил для вас. Сначала можно слегка подкрепиться и попробовать продукцию, которую производит кулинарный цех «ЛЕНТЫ». Вас ждут салаты, которые для вас, возможно, станут открытием. В процессе дегустаций посетителей ждут интерактивная программа с интеллектуально-спортивными конкурсами и викториной. Кстати, правильно ответить на некоторые вопросы викторины помогут наши публикации (ЗДЕСЬ). Активность, сообразительность и знание интересных фактов, связанных с розничной сетью «ЛЕНТА» будут щедро вознаграждены призами и подарками из ассортимента магазина. Ярким подарком для покупателей «ЛЕНТЫ» в эти часы станет выступление знаменитых псковских цирковых артистов.

Ну а для тех, кто любит «погорячее» «ЛЕНТА» приготовила квест! Имена участников семейного квеста мы вот-вот узнаем. Их отберет сам магазин из числа постоянных покупателей. Как это сделают, читайте ЗДЕСЬ. Эти люди получат прекрасную возможность, выполнив интересные задания, получить в награду подарочные карты на 15000, 8000 или 3000 рублей! Сколько всего вкусного, полезного, красивого и удобного можно будет накупить в любимом магазине!

КОНКРЕТНО

Встречаемся в «ЛЕНТЕ» на Рижском 19 октября, в 12.00.

Еще информация о празднике «Семейный квест в "ЛЕНТЕ"» ЗДЕСЬ.