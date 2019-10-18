Десятки тысяч голландских тюльпанов закупила «ЛЕНТА» для «Фестиваля тюльпанов»

Готовь сани летом, а телегу зимой — этому народному совету следуют в одной из крупнейших розничных сетей России «ЛЕНТА». Дело в том, что в нескольких городах России гипермаркет «ЛЕНТА» проводит весенний «Фестиваль тюльпанов». К этому празднику, который пройдет в мае, компания уже начала подготовку: в начале октября «Лента» привезла из Голландии десятки тысяч луковиц тюльпанов, которыми садовники украсят парки на будущий праздник.

Праздник весны и цветения зародился в 2013 году в Санкт-Петербурге, тогда это была тысяча квадратных метров цветников на Елагином острове. В 2020 году фестиваль пройдет еще в трех городах. В начале октября в Новосибирск привезли 30 тысяч цветов к предстоящему празднику.

- Радостно видеть, что фестиваль, зародившийся в Санкт-Петербурге, сейчас проводится и в других городах. В следующем году «Фестивали тюльпанов» пройдут в Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, – рассказала Мария Филиппова, директор по связям с общественностью и государственными органами «ЛЕНТА».

В Пскове хоть пока и не проводится фестиваль тюльпанов, но псковичи каждый год могут в гипермаркете приобретать луковицы тюльпанов для своих садовых участков и клумб. Также как и множество других товаров хорошего качества по низким ценам.

Чем еще удивляет «ЛЕНТА», читайте ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

В эту субботу, 19 октября, в Ленте» на Рижском пройдет «Семейный квест с «ЛЕНТОЙ»» для любителей активного отдыха, а посетителей «ЛЕНТЫ» предпочитающих тихую охоту за покупками — ждет веселый и вкусный праздник с викторинами, дегустациями, выступлениями артистов и призами. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.