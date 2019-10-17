2019-10-17T11:09:09+03:00
Общество

Сколько у "ЛЕНТЫ" покупателей

"Комсомолка" узнала, что постоянными покупателями сети можно заселить три страны
Алиса Солнцева
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Псковичи любят "ЛЕНТУ".Псковичи любят "ЛЕНТУ".Фото: Дарья ХВАТКОВА
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У «ЛЕНТЫ» более 15 миллионов постоянных покупателей, в том числе покупатели Пскова, где работает два гипермаркета «ЛЕНТА». Такого количества людей хватит, чтобы заселить три Коста-Рики. И для них любимый магазин старается быть не только полезным, но и интересным.

- В основе успеха нашей деятельности лежит постоянный поиск новых идей и решений. Мы считаем, что для того, чтобы оставаться впереди конкурентов, мы должны постоянно воплощать новые идеи, - отмечают в пресс-службе компании.

Руководство «ЛЕНТЫ» готово удивить и порадовать и псковичей.

Псковская «ЛЕНТА» проведет для своих постоянных покупателей квест с призами. Подробнее читайте ЗДЕСЬ. Если вы покупали товары в гипермаркете «ЛЕНТА» с 30 сентября по 16 октября с использованием карты постоянного покупателя, то у вас есть шанс получить приглашение на «Семейный квест», который состоится в «ЛЕНТЕ» 19 октября.

Пять самых активных покупателей пригласят пройти увлекательные задания, за которые можно получить подарочные карты на сумму от 3000 до 15000 рублей. С условиями можно познакомиться ЗДЕСЬ.

Даже если вы не станете участником квеста, в этот день у вас есть возможность не только совершить покупки, но и отлично провести время. Интерактив, розыгрыш призов и дегустацию продуктов в кулинарном отделе готовит «ЛЕНТА» для любимых покупателей. Этот и другие наши материалы помогут подготовиться к семейному квесту в "ЛЕНТЕ". Читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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