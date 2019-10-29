Псковские школьники отправились на шоу Алексея Немова за пятёрки в дневнике

Подарок от губернатора Михаила Ведерникова школьникам за отличную учебу - двухдневная экскурсионная поездка в Москву - стал сюрпризом. На встрече с ребятами - победителями акции «Комсомольской правды - Псков» «Губернаторский дневник» Михаил Ведерников пообещал ученице 8-го класса псковского лицея «Развитие» Арине Савицкой, которая занимается художественной гимнастикой и очень переживает за развитие этого спорта в нашем регионе, поездку на шоу четырехкратного олимпийского чемпиона, гимнаста Алексея Немова. Обещание выполнил и перевыполнил - на фантастическое гимнастическое шоу отправились все победители вместе с родителями.

ВЫСОКАЯ ЦЕЛЬ

- У меня нет слов. В жизни все гораздо сложнее выглядит, чем на экране телевизора. Спортсмены выполняли сложнейшие элементы. Я никогда не видела ничего подобного, - поделилась впечатлениями от увиденного вживую выступления своих спортивных кумиров Арина.

Такие же эмоции испытали и другие участники путешествия в столицу. Но обо всем по порядку.

Шоу Алексея Немова состоялось на малой спортивной арене в Лужниках вечером 25 октября. Псковские ребята из Пскова, Великих Лук, Бежаницкого, Пыталовского, Струго-Красненского районов и Острова приехали в столицу утром и сразу после завтрака отправились на экскурсию по городу. Первым делом побывали на Воробьевых горах. Там с самой высокой их точки увидели здания заново отстраивающегося спортивного комплекса, где вечером ждало их представление звезд российского спорта. Стоило нашим экскурсантам развернуться на смотровой площадке на 180 градусов, как перед глазами выросла высотка самого известного вуза страны, в котором мечтал бы учиться каждый отличник, - МГУ. Походили, посмотрели, повдохновлялись местом, где все дышит учением и знаниями.

Дальше побывали на Мосфильмовской улице с аллеей советских и российских звезд кино и на грандиозной ВДНХ (ПОДРОБНЕЕ). Время пролетело быстро, и вот уже долгожданное шоу.

ЗВЁЗДЫ СОВСЕМ РЯДОМ

Никто из ребят даже не предполагал, что спортивное шоу может быть таким необычным и «театральным». Спортивная, художественная и эстетическая гимнастика, акробатика и прыжки на батуте, цирковое искусство и акробатический рок-н-ролл, брейк-данс и балет... Их объединила одна история, ставшая единым театральным представлением. Самые разные яркие выступления показали более 250 участников - олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Все шоу как на ладони, наши ребята получили пригласительные в сектор, расположенный практически перед сценой. Они увидели звезд мировой гимнастики нескольких поколений: Елену Замолодчикову, Оксану Чусовитину, Николая Крюкова, Марию Пасеку и Никиту Нагорного, выступления известных гимнасток-«художниц» - Александры Солдатовой, Екатерины Селезневой и участниц действующей сборной России по художественной гимнастике. Юмор и задор одних номеров, трогательность и возвышенность других вызвали сильнейшие эмоции у псковских школьников.

ФОТО: Официальный сайт представления «Легенды спорта». В год театра даже спортивное шоу становится театральным.

После завершения представления ребят и их родителей ждал еще один сюрприз. Губернатор вместе с семьей также присутствовал на шоу и после представления пришел их поприветствовать и обменяться впечатлениями. А затем организовал автограф-сессию с легендарным спортсменом Алексеем Немовым, с которым давно дружит.

ЭМОЦИИ В ПОДАРОК

Десятиклассник Степан Тимофеев из села Кудеверь Бежаницкого района побывал в Москве впервые.

- Это прекрасный подарок! Это маленькое путешествие я буду вспоминать очень долго. Все, что когда-то разглядывал на картинках, по телевизору, смог увидеть сам. Буря эмоций - и от города, и от представления. Когда сидишь в огромном зале, то всем телом чувствуешь не только свои эмоции, но и энергетику, переживаешь за спортсменов. Каждый номер - удивление. Как можно вообще делать такие трюки - не представляю. Для меня очень важно, что такие же эмоции и у моей мамы, которая также смогла поехать со мной, - рассказал Степан.

На следующий день псковские отличники продолжили знакомство с историей и современностью столицы. Побывали в Москва-Сити, который вырос из стекла и бетона, в Кремле и на Красной площади.

В Москва-Сити ощущение такое, будто оказался в абсолютно другом мире. Невероятно красивой предстала перед нами и Красная площадь, на которой я давно мечтал побывать! - отметил ученик 9 класса Псковского технического лицея Владимир Гукасян.

Шоу Александра Немова Володю впечатлило не меньше.

- Ощущения от проделанных спортсменами трюков невероятные! В который раз я убедился, что спорт - это большой труд, ведь гимнасты делали то, на что не способны обычные люди, то, что человеку кажется невозможным, - сказал он.

- Не было ни минуты, чтобы мне было не интересно. В Москве я была в первый раз, меня поразили мощь и строгость этого города, - поделилась десятиклассница из Кудеверской школы Бежаницкого района Ксения Леонова. - Больше всего поразила вечерняя Москва, когда заходит солнце, а все вокруг загорается необыкновенным цветом, в городе ощущается вечный праздник. Очень понравилась смена караула на Красной площади. На шоу Алексея Немова мне понравилась ритмичная музыка, цветовое оформление, а также то, что я увидела многих олимпийских чемпионов. Больше всего запомнился номер балерины с ребятами, танцующими современный брейк-данс. Надеюсь, что я еще раз побываю на этом шоу.

Поездка в столицу отличников и их семей - награда за усердную учёбу от губернатора Псковской области.Фото: Алёна Комарова

- Огромное спасибо за такое грандиозное мероприятие. Дочь уже второй день делится незабываемыми впечатлениями. Отличный подарок получился к каникулам, - рассказала о поездке мама семиклассницы Насти Алексеевой.

КСТАТИ

Акцию «Губернаторский дневник» в этом году запустили уже в седьмой раз. Подробную информацию об условиях участия можно найти ЗДЕСЬ.