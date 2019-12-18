Называем имена победителей акции «Губернаторский дневник» за первый триместр 2019/2020 учебного года

Ну что же, друзья, вот и настало время подвести итоги первого триместра 2019/2020 учебного года акции "Губернаторский дневник", которую мы проводим уже в седьмой раз. Наши отличники хорошо поработали и все вместе заработали 8 916 пятерок! Побили рекорд первого триместра прошлого года. Это и неудивительно, потому что и ребят — участников акции в этом году прибавилось. Бланки с оценками нам прислали 60 ребят из самых разных уголков Псковской области. Мы получили письма от школьников со второго по десятый класс. Менее активными оказались девятиклассники и одиннадцатиклассники, это и понятно: для них этот учебный год- время подготовки к ответственным экзаменам - ОГЭ и ЕГЭ и тут не до конкурсов и акций. Нам прислали табели с отличными результатами ученики школ Пскова, Великих Лук, Новосокольников, Опочки, Палкино, Усвят, Островского, Себежского, Порховского, Пустошкинского, Великолукского, Новоржевского, Бежаницкого, Невельского районов.

Снова своим активным участием порадовали Пустошкинский центр образования, средняя школа №7 им. В.Н. Пушкарева из Островского района, Чихачевская средняя школа из Бежаницкого района, Булынинская средняя школа из Великолукского района, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, Гуманитарный лицей, Псковский педагогический комплекс, псковский лицей «Развитие». Мы рады, что к нам присоединились отличники из районов области, которые раньше не принимали участие в проекте. Среди ребят мы увидели как новые имена, так и отличников, которые из года в год держат марку высоких знаний и присылают в редакцию бланки с надеждой стать лучшими. Уверены, что настойчивость, упорство, вера в себя и трудолюбие непременно принесут результаты в будущем. А пока, мы объявляем имена лучших их лучших.

Ребята пообщались и получили подарки от Михаила Ведерникова.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Самыми активными, конечно, стали ученики начальной школы. Там была самая острая конкуренция. Между фаворитами разрыв составил буквально два балла.

В итоге больше всего пятерок в области среди учеников 2- 4-х классов получила третьеклассница Ева Сагателян — ученица лицея №11 Великих Лук. В ее табеле за первый триместр набралось 219 пятерок.

Среди учеников 5-7-х классов победу одержала шестиклассница Ксения Яковлева из Чихачевской средней школы Бежаницкого района , ее результат — 175 пятерок. Ксения, кстати сказать, пример того, что упорство бывает вознаграждено. В прошлом году ей не удалось стать лучшей и попасть на чай к губернатору. В этом году все сложилось удачно.

Среди старшеклассников, ребят 8-11-х классов победителем стал Максим Тимофеев — десятиклассник из Пустошкинской сельской общеобразовательной школы, он наполучал 194 пятерки.

Ну и среди победителей прошлых лет больше всего оценок «отлично» получила шестиклассница Ольга Асланян из Псковского педагогического комплекса. В ее дневнике красуется 217 пятерок. В этом году ее снова ждет встреча с главой региона.

Мы поздравляем всех победителей! А ребятам, которым в этом триместре не повезло, мы желаем не опускать руки и попытать удачу в следующем триместре. Тем более, мы уверены, что наши отличники получают знания и пятерки не для «Губернаторского дневника», а для себя.

В следующем номере «Комсомольской правды- Псков», который выйдет 25 декабря, мы поближе познакомим вас с победителями и расскажем, чем они живут кроме отличной учебы.

Еще у нас есть специальная группа в соцсети «ВКонтакте», где мы общаемся и делимся полезной информацией. Просто введите в поиске «Губернаторский дневник в Псковской области».

ВАЖНО

Акция «Губернаторский дневник» продолжается. В первом номере «КП» в 2020 году за 1 января ищите бланк за декабрь.

Как принять участие в акции, читайте ЗДЕСЬ.

Положение об акции ЗДЕСЬ.

Как прошла встреча отличников с губернатором Михаилом Ведерниковым в этом году, читайте ЗДЕСЬ.

Какой неожиданный подарок получили школьники от главы региона, читайте ЗДЕСЬ.