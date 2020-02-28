«Условия здесь не самые лучшие»: Михаил Ведерников посетил псковскую спортивную школу «Гармония»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Александром Брыксиным посетили детско-юношескую спортивную школу «Гармония» в Пскове, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Выбор учреждения не был случайным: в гости в «Гармонию» Михаила Ведерникова пригласила гимнастка и отличница Арина Савицкая. В сентябре девочка, победитель акции «Губернаторский дневник» 2018/2019, побывала на чаепитии у губернатора Псковской области. Отличники рассказывали Михаилу Ведерникову о себе и своих увлечениях, а также задавали вопросы на злобу дня. Арина тогда поделилась с губернатором, что в Пскове много талантливых девочек-гимнасток, которые не могут развить свои способности из-за плохих условий для подготовки и проблем с финансированием, и пригласила главу региона в свою спортивную школу «Гармония».

Не очень удобно, не очень красиво и травмоопасно

Губернатор исполнил свое обещание, но пришел не один – с вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, а также звездными гостями – актрисой и мастером спорта по художественной гимнастике Марией Кожевниковой и ее отцом – двукратным Олимпийским чемпионом по хоккею Александром Кожевниковым.

- Меня несколько раз приглашали в «Гармонию», и сегодня я приехал не один. Наши друзья приехали посмотреть, в каких условиях вы занимаетесь. Очевидно, что условия здесь не самые лучшие, - заметил Михаил Ведерников.

Перед гостями выступила кандидат в мастера спорта Сергеева Дарья.Фото: Елизавета Славятинская

На данный момент у гимнасток «Гармонии» один тренировочный зал на Гоголя, 17а. В нем занимаются девочки разного уровня подготовки: начального, тренировочного и кандидаты в мастера спорта. Возраст спортсменок тоже разный: совсем малышки от четырех лет и девушки 14-16 лет. Все гимнастки занимаются в одном небольшом зале с экстремально низкими потолками и твердым деревянным полом. Все это неудобно, некрасиво и травмоопасно.

Вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Александр Брыксин пообещал, что возьмется за развитие этого вида спорта в Псковской области.

Почетные гости обещали, что помогут Псковской области с развитием гимнастики.Фото: Елизавета Славятинская

- Большой привет передавала вам президент федерации Ирина Винер, она знает о вас. И завтра в Москве я расскажу о том, сколько красивых девчонок занимаются в Пскове. Вам очень нужен хороший зал. Будем делать все возможное, чтобы он все-таки появился, - заметил гость.

Алла из «Универа» в Пскове

Актриса Мария Кожевникова, известная молодежи по сериалу «Универ» - мастер спорта по художественной гимнастике. Взяв ленту, Мария сама проверила высоту потолков и удобство покрытия. Знаменитая гостья заключила, что пол твердый и кривой, а потолок совершенно не годится для выступления с лентой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/763591" frameborder="0"></iframe> Мария Кожевникова прошлась с гимнастической лентой по залу псковской школы "Гармония".Актриса и мастер спорта по художественной гимнастике пообщалась с псковскими спортсменками.Елизавета Славятинская

- Художественная гимнастика – самый лучший вид спорта, самый красивый. Даже лучше хоккея (отец Марии – двукратный Олимпийский чемпион по хоккею). Хочется пожелать вам просто удачи. Любите художественную гимнастику! – обратилась Мария Кожевникова к девочкам.

Гимнасты могут переехать в спорткомплекс на месте «Электрона»

Тренера отметили, что псковские гимнасты в последнее время сильно сдали позиции. В регионе нельзя провести соревнования даже областного уровня – нет нормативных площадок. Главные ежегодные соревнования памяти Александра Невского, которых ждали спортсмены со всей России, потеряли свой размах по этой же причине. Отсутствие условий тормозит развитие спорта в регионе, где история художественной гимнастики насчитывает уже 50 лет.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, какие решения проблемы он видит. В августе закончится реконструкция стадиона «Машиностроитель», где есть гимнастические залы. Однако их ремонт не вошел в первую очередь работ. Глава региона обратил внимание главы администрации города Александра Братчикова на то, что необходимо проконтролировать этот вопрос. Кроме того, Михаил Ведерников предположил, что хорошие залы для художественной и спортивной гимнастики могут расположиться в гуманитарно-спортивном комплексе на месте «Электрона».

"Комсомолка" подглядела за воспитанницами "Гармонии" во время тренировки.Фото: Елизавета Славятинская

- У меня есть очень хорошая идея. Для того, чтобы легче было разговаривать на федеральном уровне о развитии гимнастики, инфраструктуре, финансировании, Пскову нужны звезды. Конечно, звезды рождаются в регионах. А если нет, то мы должны им помочь родиться, везде должен звучать Псков, - заинтриговал в разговоре с губернатором вице-президент федерации. Подробности Александр Брыксин обещал рассказать Михаилу Ведерникову позже.

Новый пол от вице-президента федерации художественной гимнастики

А начать преобразования Александр Брыксин решил, не дожидаясь федеральной поддержки. Вице-президент федерации, дочь которого является чемпионкой России по гимнастике, пообещал подарить школе современное качественное покрытие.

Ну а что же там с нашей Ариной Савицкой? Губернатор не забыл поинтересоваться успехами девочки. Арина рассказала, что псковские гимнастки приехали с турнира по Северо-Западному федеральному округу, который проходил в Петрозаводске, медалистками. Псковички взяли «бронзу» на этом турнире. Сейчас девочки готовятся к всероссийским соревнованиям.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и восьмиклассница Арина Савицкая.Фото: Елизавета Славятинская

В очередной раз активной и общительной девочке удалось пополнить свой альбом фотографий с главой Псковской области. Нам же остается дивиться, какие у нас разносторонние и активные отличники: думают не только о своих дневниках, но и о развитии своего региона.

СПРАВКА «КП»

В спортивной школе «Гармония» художественной гимнастикой занимаются 182 человека, работают 12 тренеров. Многие гимнасты входят в состав сборной команды Псковской области. Также в ДЮСШе развиваются тхэквондо и аэробика.

КСТАТИ

В 2019/2020 учебном году мы запустили акцию «Губернаторский дневник» в седьмой раз. Первая четверка отличников, которая отправится на чаепитие к губернатору и получит путевки в летние лагеря, уже известна. Сейчас ребята коллекционируют табели с пятерками за второй триместр. Присоединяйтесь к акции!

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