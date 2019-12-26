С прицелом на губернаторское кресло

Псковская "Комсомолка" познакомилась с победителями первого триместра 2019/2020 учебного года акции "Губернаторский дневник", которую мы проводим уже в седьмой раз. Мы узнали, что мотивирует ребят на отличную учебу , как они проводят свободное время и есть ли оно у отличников вообще.

Напомним, итоги конкурса мы подвели 18 декабря и назвали имена победителей

https://www.pskov.kp.ru/daily/27070.4/4139123/

Книголюб, художница и наставница для младшего брата

Ева Сагателян, ученица 3 «Б» класс лицея № 11 Великих Лук, 219 пятерок.

Она набрала больше всего пятерок в области среди учеников 2-4-х классов.

С первого класса школьница, приходя домой, первым делом садится за уроки. Ей никогда не нужно об этом напоминать – девочка учится с удовольствием. Еще и укоряет братишку-первоклассника за неохотное выполнение домашних заданий.

- Ева учится не ради пятерок, а ради себя. Она просто любит учиться, читать и узнавать новое, - рассказала мама третьеклассницы.

Ева – ребенок активный и творческий. Еще в детском саду воспитатели отметили способность девочки к рисованию. Сейчас Ева учится в художественной школе, больше всего любит изображать красоту природы – закаты или весеннюю зелень.

Отличница не представляет свой день без книги, и читает не только школьную программу.

- Мы ходили с Евочкой в библиотеку на встречу с писателем Анной Гончаровой. Женщина общалась с аудиторией и читала свои произведения. После этого дочка сказала: «Хочу прочитать все рассказы Анны Гончаровой». Вот уже второй месяц знакомимся с творчеством этой писательницы, - рассказала Каринэ Арменовна, мама Евы.

Ева Сагателян получила в первом триместре 219 пятерок.Фото: из личного архива

Применить свои познания в литературе девочка смогла на конкурсе «Пегас» - в литературном тесте Еве не было равных среди младшеклассников со всего лицея.

Кстати, наша великолучанка знает не только русский язык, но и армянский. Родилась девочка в Псковской области, но еще 15 лет назад родители Евы жили в Армении. Там у школьницы живет тётя – учитель армянского языка. Мама Евы предполагает, что интерес к литературе, любовь к познанию и самостоятельность передались ей по генам.

Когда Ева увидела фотографии своей одноклассницы в кресле губернатора (Аня Иванова победила в том году), она завила: «Я тоже хочу там оказаться». Так и решили попытать удачу. И сразу получилось!

Любит побеждать и любое дело доведет до конца

Ксения Яковлева, ученица 6 класса Чихачевской школы Бежаницкого района, 175 пятерок.

Шестиклассница Ксюша участвует в акции «Губернаторский дневник» еще с начальной школы. Настойчивости и упорству школьницы остается позавидовать. И вот спустя несколько лет Ксения Яковлева все-таки попала в четверку лучших и заслуженно попала.

- Конечно, уже думали отказаться от участия, - рассказывает Диана Николаевна, мама девочки. – Но Ксюша любит побеждать и доводить дело до конца. В этом триместре очень хорошо шли, но много болели – боялись, что опять не пройдем.

Учеба не единственный интерес школьницы. «Подвижная, даже слишком», - шутит мама Ксюши. Как-то естественно девочка успевает и учиться, и танцевать, и по хозяйству помогать, и вести свой блог в интернете.

- У Ксюши и ее подружек есть своя танцевальная группа – «Крутышки». В этом году дочка уже сама ставит танцы: ищет музыку, подбирает движения и разучивает с девчонками. С одной маленькой девочкой индивидуально занимается танцами, учит, - рассказывает мама отличницы.

Даже не очень хорошее зрение и очки не дают повода отказаться от занятий физкультурой. Недавно Ксюша завоевала серебряный значок ГТО.

В дневнике Ксении Яковлевой 175 пятерок.Фото: Личный архив

Артистичная девочка любит выступать, вести праздники. Общительная Ксюша не против поделиться своим творчеством с подписчиками в соцсетях, а потому «лайкерша» (по определению мамы) придумывает сценарии для мини-клипов, делает видеозаписи с репетиций и концертов.

Оставить за старшую Ксюшу можно без опасений. У прилежной девочки характер со стержнем.

- По всем вопросам у нее свое мнение. Она никогда не подпадет под чужое влияние, не будет говорить с чужих слов. Как она говорит, «у меня есть свой разум», - рассказывает Диана Николаевна.

Теперь высказать свои мысли по самым важным вопросам девочке удастся при личной встрече с губернатором Псковской области. Терпение и труд должны быть вознаграждены.

Первая попытка – и сразу лучший

Максим Тимофеев, ученик 10 класса Пустошкинской сельской общеобразовательной школы, 194 пятерки.

У старшеклассников, как правило, не так много пятерок: школьники готовятся к экзаменам, большие нагрузки не дают одинаково преуспеть по всем предметам, но не в этом случае. Максим учится в малокомплектной школе, а потому в его 10 классе он единственный ученик, и спрашивают с него по полной программе.

- Максим – круглый отличник с 5 класса, идет на медаль, и мы знали, что шансы на победу у него большие, - рассказывает классный руководитель юноши Татьяна Истифорова. – Учителя спрашивают его каждый день. И если где-то у него немного пятерок, так это, скорее, оттого, что учителя болели.

Главное хобби школьника – спорт. Парень упорно тренируется и показывает себя на соревнованиях по биатлону, теннису, футболу, волейболу и не только. Вот здесь дает о себе знать своеобразное «индивидуальное» обучение Максима – на уроках физкультуры ни в футбол, ни в волейбол не поиграешь. Приходится восполнять все на тренировках в районном центре и в дворовых матчах.

Максим Тимофеев заработал 194 пятерки.

Как оказалось, спорт творчеству не помеха. Любимые школьные дисциплины Максима – русский язык и литература. Классный руководитель успешно привлекает любимого ученика к участию в конкурсах сочинений, конкурсах чтецов.

- Максим – творческая натура, - характеризует подростка учитель. - Стихи хорошо читает, участвует в международном конкурсе чтецов «Живая классика» и сочинения неплохие пишет.

3 года назад отличника пригласили в Москву на серьезный конкурс молодежных проектов «Россия-2035». В своей работе Максим рассуждал на тему мусорной реформы в государстве, предлагал решения проблемы, актуальной и в родном поселке.

В школе об акции узнали еще в том году, да только газету с бланками было не найти. С нетерпением ждали новых пятерок Максима в осеннем триместре, чтобы сразу победить.

Найти бы время на встречу с губернатором в плотном графике

Ольга Асланян, ученица 6 класса Псковского педагогического комплекса, 217 пятерок.

Оля получила больше всех пятерок среди победителей прошлых лет. Девочка по-прежнему работает без передышки: аэробика, плаванье, английский язык, фортепьяно и, конечно же, отличная учеба.

- Оля считает, что современный человек должен быть развитым разносторонне, - объясняет мама девочки Екатерина Викторовна, - и поэтому открытая, активная и веселая Оля всегда стремится узнавать что-то новое, экспериментировать, творчески расти и доводить любое начатое дело до конца.

Учится школьница с удовольствием, в школе отличница состоит в учебном секторе, где помогает одноклассникам подтянуться по какой-либо дисциплине, выступает в роли репетитора.

В дневнике Ольги Асланян красуются 217 пятерок.

Основное хобби Оли Асланян – спортивная аэробика. Девочка участвует сразу в нескольких номинациях и за одно соревнование несколько раз поднимается на пьедестал. За этот год спортсменка получила много почетных наград: 4 медали в городских соревнованиях «Древний Псков», 4 медали в соревнованиях по Северо-Западу, 2 медали на Международных соревнованиях в Эстонии.

Кстати, из-за соревнований в Эстонии Оля пропустила один из губернатороских сюрпризов – поездку в Москву на шоу гимнаста Алексея Немова.

Оказывается, что нашей отличнице приходится «пропускать какие-то события в графике» ради встречи с губернатором, потому что и в будний день, и в выходной у Оли обязательно что-нибудь есть: урок в музыкальной школе или тренировка по плаванию, дополнительное занятие английским языком или занятие в спортивной секции.

- Когда говорят о нехватке времени на все дополнительные занятия, Ольга считает, что должно быть желание и упорство в достижении поставленной цели, и тогда все получается, - отмечает мама шестиклассницы.

СПРАВКА «КП»

Акцию «Губернаторский дневник» издание проводит в седьмой раз. Каждый триместр мы выбираем четырех победителей в следующих группах: 2-4 классы, 5-7 классы, 8-11 классы и «победители прошлых лет».

12 победителей, набравшие больше всех отметок «отлично», и попадут на чаепитие к губернатору в конце мая – начале июня.

В первом номере «КП» в 2020 году за 1 января ищите бланк за декабрь. «Комсомолка» ждет новых участников!

За новостями и актуальной информацией можно следить в специальной группе акции в соцсети «ВКонтакте». Просто введите в поиске «Губернаторский дневник в Псковской области».

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