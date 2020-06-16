Фото: ПАИФото: ПАИ
2020-06-16T13:42:42+03:00
Общество

В Пскове появится мурал, посвящённый сотрудникам МЧС

"Комсомолка" рассказывает о муралах, украшающих стены Пскова.
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В Пскове, на стене дома № 67 на Рижском проспекте, скоро появится новый мурал. Он будет посвящён сотрудникам МЧС России, сообщило Псковское агентство информации.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Первый мурал, по мотивам романа Вениамина Каверина «Два капитана», появился в Пскове на Октябрьском проспекте еще в прошлом году. Проект инициировало управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области.Ранее в Пскове уже появились муралы с изображениями героев книги «Два капитана» Вениамина Каверина, Александра Пушкина, мурал в память о разведчиках бригады спецназа и воинах 6-й роты 76-й дивизии и мурал в честь Знамени Победы.

Внучка Вениамина Каверина Екатерина Каверина оценила мурал на своей страничке в соцсетях: «по-моему, это трогательно. Мы рады, что Каверина помнят», – написала она.

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Практически сразу началась работа над муралом, изображающим Александра Сергеевича Пушкина. Граффити украшает стену дома на улице Пушкина.

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

В конце декабря на торце жилого дома № 23 на улице Маргелова появился мурал, посвященный памяти подвигу бойцов 6-й роты. Мурал расположен в непосредственной близости от КПП 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

В Январе на фасаде дома №18 на улице Шестака в Пскове нарисовали мурал, посвящённый памяти псковских разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, которые погибли 21 февраля 2000 года в битве при Харсеное в Чечне.

Бойцы спецназа приняли бой с крупным отрядом боевиков. В этот день погибли 33 человека, 25 из них — разведчики псковской бригады спецназа.

Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

К 75-летию окончания Великой Отечественной войны закончили мурал, посвящённый памяти водружению Знамени Победы над Рейхстагом. Огромное граффити изображает Знамя 150-й Идрицкой дивизии, которое советские воины водрузили над Рейхстагом в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года. Для псковичей этот мурал должен быть особо важен, ведь поселок Идрица, расположенный в Псковской области – Родина Знамени Победы.

Фото 1: группа "Жесть по Псковски" Фото 2: Instagram-аккаунт М.Ведерникова

Фото 1: группа "Жесть по Псковски" Фото 2: Instagram-аккаунт М.Ведерникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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