В Пскове появится мурал, посвящённый сотрудникам МЧС

В Пскове, на стене дома № 67 на Рижском проспекте, скоро появится новый мурал. Он будет посвящён сотрудникам МЧС России, сообщило Псковское агентство информации.

Фото: ПАИ

Первый мурал, по мотивам романа Вениамина Каверина «Два капитана», появился в Пскове на Октябрьском проспекте еще в прошлом году. Проект инициировало управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области.Ранее в Пскове уже появились муралы с изображениями героев книги «Два капитана» Вениамина Каверина, Александра Пушкина, мурал в память о разведчиках бригады спецназа и воинах 6-й роты 76-й дивизии и мурал в честь Знамени Победы.

Внучка Вениамина Каверина Екатерина Каверина оценила мурал на своей страничке в соцсетях: «по-моему, это трогательно. Мы рады, что Каверина помнят», – написала она.

Фото из социальных сетей

Практически сразу началась работа над муралом, изображающим Александра Сергеевича Пушкина. Граффити украшает стену дома на улице Пушкина.

Фото из социальных сетей

В конце декабря на торце жилого дома № 23 на улице Маргелова появился мурал, посвященный памяти подвигу бойцов 6-й роты. Мурал расположен в непосредственной близости от КПП 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Фото: ПАИ

В Январе на фасаде дома №18 на улице Шестака в Пскове нарисовали мурал, посвящённый памяти псковских разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, которые погибли 21 февраля 2000 года в битве при Харсеное в Чечне.

Бойцы спецназа приняли бой с крупным отрядом боевиков. В этот день погибли 33 человека, 25 из них — разведчики псковской бригады спецназа.

Фото: ПАИ

К 75-летию окончания Великой Отечественной войны закончили мурал, посвящённый памяти водружению Знамени Победы над Рейхстагом. Огромное граффити изображает Знамя 150-й Идрицкой дивизии, которое советские воины водрузили над Рейхстагом в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года. Для псковичей этот мурал должен быть особо важен, ведь поселок Идрица, расположенный в Псковской области – Родина Знамени Победы.