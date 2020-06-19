Кот Владыка ответил на вопросы подписчиков в своём Instagram-аккаунте
Вчера в Instagram-аккаунте питомца Митрополита Псковского и Порховского Тихона, кот Владыка ответил на интересующие подписчиков вопросы.
В Stories аккаунта появился стикер, гласящий: «Задайте коту вопрос». Всего Владыке вчера задали 38 вопросов.
Фото из Instagram-аккаунта питомца Митрополита Псковского и Порховского Тихона
Кот рассказал о том, как проходит его жизнь в стенах монастыря, рассказал о своем питании, отношении к другим обитателям монастыря и о своих обязанностях. Также кот пообещал, что скоро появится новый отдельный пост о посте.
- Что любите кушать? Корм или натуральные продукты?
- Предпочитаю сухой корм и говядину. Очень вкусно.
-Мышей гоняете? Или не царское это дело?
-Мышей у нас в корпусе давно нет! Приходится за мухами гоняться…
- Вы соблюдаете пост?
- Про пост скоро будет отдельный пост.
- О чем думает Владыка?
- Владыка думает о смысле бытия…
- Была у вас гроза?
- Была и очень меня напугала.
Фото из Instagram-аккаунта питомца Митрополита Псковского и Порховского Тихона
Один из подписчиков задал вопрос, который, наверное, волнует почти всех гостей аккаунта: «а можно к вам в гости?». Владыка ответил, что в гости можно будет приехать, но, скорее всего, только в начале июля.
Instagram-аккаунте питомца Митрополита Псковского и Порховского Тихона
Напомним, что Instagram-аккаунт у Владыки появился меньше недели назад по многочисленным просьбам паломников и прихожан Псково-Печерского монастыря и по благословению самого владыки Тихона. Сейчас на аккаунт подписано более 1400 человек. В аккаунте можно прочитать историю о том, как коту выбирали имя и послушать, как митрополит Тихон исполнил для своего питомца вступление фортепианной пьесы-багатели Бетховена «К Элизе».
ИСТОЧНИК KP.RU