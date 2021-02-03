«Предъявите претензию февралю»: мнение псковичей об уборке снега разделилось

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки в Пскове выпало 15% от месячной нормы осадков. Псковичи, утонув по пути на работу в сугробах, вернулись к обсуждению неубранных улиц города. Фотографии заснеженных тротуаров и неубранной проезжей части появились в многих псковских группах в социальных сетях.

С тем, что ситуация с уборкой снега в городе плохая, оказались согласны не все. Многие отметили, что погода хорошая и автор поста зря жалуется. Мол, нужно просто уметь радоваться жизни. «Зима подарила на прекрасные пейзажи и неповторимую красоту нашего города. Но почему то наши жители не могут увидеть эту красоту потому что злые ну или ещё что-нибудь».

«Предъявите претензию февралю, а ещё более эффективно будет климатическому поясу нашему предъяву залепит», – посоветовали пскович.

В ответ на это некоторые в комментариях справедливо заметили, что в городе живет много пожилых людей, которым по сугробам пробираться сложновато. «Той же бабушке или дедушке практически невозможно будет пройти по этой каше. Вы только о себе как всегда думаете?», – ответил пскович на призывы «не ныть».

Фото:savok.name

– Эх... Не помните вы, что такое «город не вычищен». Старожилы, думаю, помнят. Где-то там в районе 2000-го года в Новый год снег не чистили все новогодние праздники, с Нового года до Рождества. Тогда, помню, в итоге руководство этой снегоуборочной компании лишилось работы.

После этого комментария разговор перешел в другое русло. Многие начали делиться воспоминания о том, какие были зимы в Пскове несколько лет назад. Привычная тема для разговора: раньше и сугробы были выше, и снег белее, и сосульки вкуснее.

– В прошлом тысячелетии в 70-х идёшь в школу. Пурга. Сугробы по плечо (по детское конечно). Дворник почистил тропинку шириной с лопату. Шаг влево, шаг вправо и полные валенки снега. В школу придёшь и батарея валенков сушится в рекреации... И найди потом свои после уроков... хорошо изнутри мама подписала. А ещё варежки надо с батареи снять, и резинку через шубу продеть. Никто же не поможет. С первого класса одни ходили.

– Чего так далеко. 2010-2012. Снежные, морозные зимы. [Ужас - ред.], никуда не заехать. А по весне другая [проблема - ред.], куда заехал – там и повис на днище. Толщина укатанного снега по 30 см была, где не чистили, а укатывали. И поплыло все.

– [ про 2010-2012 гг. - ред.] Лопату в багажнике возил тогда. Но тогда город чистили, дворы не чищеные только были. А я то писал когда его вообще не чистили 10 дней, а снег шел и шел.

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