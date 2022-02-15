«Очень крутое решение!»: новость о введении дизайн-кода на территории всего Пскова воодушевила горожан

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Ёлкина

С мая 2021 года Псков начал заметно меняться: вывески в центре города с ярких и аляповатых сменилась на стильные и минималистичные. «Освободившись» от вычурных надписей из 90-ых, центр Пскова вдохнул новой жизнью. Фото до/после опубликовал глава администрации города Борис Ёлкин. Однако не только центр Пскова ждали изменения: с 3 июня дизайн-код будет внедрён на территории всего города.

Из ярких девяностых в лаконичные 20-ые переоденутся даже самые дальние уголки Пскова. На смену безвкусным и отвлекающим от истинной красоты города вывескам придут сдержанные надписи.

Эта новость не осталось незамеченной и вызвала настоящий восторг у горожан. Его они выразили в комментариях под постом Михаила Ведерникова в его Instagram-аккаунте. Более полусотни человек высказали своё мнение.

«Спасибо огромное всем причастным за эту инициативу. Отличная инициатива, которая даёт возможность городу выглядеть современно, по-деловому. Невооружённым глазом видно, что город преображается! Спасибо!» - поблагодарила пользователь n_liena116.

«Спасибо, что делаете, а не мечтаете/обещаете! Город-парк, где уютно и красиво. Чувствуется, что движемся, а не простаиваем», - поделился мнением пользователь im_nesterovich.

«Одно из решений, которое так меняет город! Здорово, что и в отдалённых уголках нашего города будет красота, спасибо!» - порадовалась пользователь myhelen93.

«Становится отлично видно названия! Раньше в глазах рябило, одна вывеска была ярче другой и не понять где что», - вспоминает markov.nazar1997.

«Очень крутое решение!!!» - поделилась эмоциями пользователь bogdanova388.

«Как всё правильно! Давно хотелось, чтобы в городе исчезли мало того что "ляпистые", но иногда и с ошибками написанные вывески», - написала nataliabeliueva.

«Отличная задумка и воплощение», - подытожил пользователь dmitriirugby.

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