Полтора года после трагической ночи в Гостевом доме «Поместье Званское»: потерявший в пожаре жену и друга именинник построил мемориал и часовню за 10 млн

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После трагической ночи в гостевом доме «Поместье Званское» прошло полтора года. Вокруг семьи горе-именинника и его погибшей жены повисло множество сплетен и недоброжелателей. Причина – установленный Тиграном (имена заменены по просьбе героя – ред. КП) памятник с часовней за 10 млн рублей. Много это или мало в память о любимой 22-летней жене и матери двух маленьких детей. Мы отправились с Тиграном на кладбище. Мужчина поделился с нами воспоминаниями о трагической ночи и рассказал о тайных знаках, которые окружают могилу его жены по сей день.

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ТРАГИЧЕСКАЯ НОЧЬ – 21 АВГУСТА

Отпраздновать свой день рождения 20 августа 2021 года Тигран решил в Гостевом доме «Поместье Званское». Тихое и уютное местечко на берегу озера Званское было расположено в 10 километрах от Пскова, в деревне Подборовье-1. Наличие большого количества спальных мест, беседки, причала и сауны в доме не оставили сомнения, что место будет отличным для празднования. Тем более, что компания должна была быть большая – не меньше 15 человек.

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В назначенный день приехали все родные и хорошие друзья, вспоминает Тигран. Тогда празднике он был со своей любимой женой и детьми. Праздник был отличный, но на запланированную ночевку решили остаться только шесть человек. Во время нашего интервью на кладбище пскович мужественно сдерживает эмоции, рассказывая подробности роковой ночи. Однако признается, что воспоминания из прошлого не дают ему покоя по сей день.

– На момент пожара по данным спецслужб сообщалось только о шести посетителях. Где были остальные гости?

– Должны были все остаться на ночь. Нас народу было человек 15-18. Все свои. Дети мои были, их забрали домой. Получилось так, что внезапно всем позвонили. У каждого какие-то проблемы возникли. У одного – ребенка няньке не уложить, у другого еще что-то.

Денис – друг Тиграна, который остался. Он и стал первой жертвой ночного пожара. В ту ночь он не стал подниматься в спальню и остался ночевать на первом этаже. Как оказалось, за год до пожара Денис перенес инсульт и плохо ходил. Поэтому было решено, что он должен лечь в комнатке у сауны. В эти минуты друзья еще не знали, что видят друг друга последний раз.

– Когда начался пожар, кто первый почувствовал дым и где вы находились?

– Мы только легли и жена мне говорит: запах дыма чувствую. Я пошел смотреть вниз. Спальня была на втором этаже. Естественно, когда я спустился, там был Денис.

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– Помните момент, когда вы успели понять, где началось возгорание и что нужно делать?

– Когда я начал спускаться по лестнице, смотрю – валит с окна дым и Денис там уже кричит. Я к нему рванул, а туда уже было не войти. Меня клубок дыма с огнем обратно вытолкнул. Я пока пытался что-то сделать, решил пойти обратно, до лестницы, чтобы подняться наверх. Я начал сам гореть и задыхаться.

Позже специалисты установят, что у постояльцев сгоревшего дома просто не было вариантов спастись вовремя – в доме отсутствовала пожарная сигнализация. Обреченный на спасение друга, Тигран принял решение спасать жену.

– Фильмы ужасов смотрите? Вам бывает страшно? Я все это видел в реальности.

В тот момент в трех метрах от Тиграна на лестнице стояла Зара, она кричала ему. Но он уже не мог до нее добраться. Ни по близости, ни где-либо в доме не было установлено огнетушителей. Мужчина принял решение выбежать на улицу, чтобы отдышаться, прийти в себя и вновь нырнуть в огонь за женой. Но когда направился назад, в дом войти уже было невозможно. Там уже все горело.

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Прибывшие на место пожара сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области констатировали – из-под горящих руин не смогли выбраться двое людей. Тела погибших были обнаружены, их личности установлены. В здании оставался ещё один постоялец. Позже станет известно – погибли все трое.

– Нас было шестеро, выбраться удалось только трем... Жене было 22 года, молодая. Денису было 33. А виновник не наказан. Товарищ Фомин в бегах, даже в международном розыске...

– Вы ждете, чтобы виновник понес свое наказание?

– Нет, на все воля божья. Он и рассудит.

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Псковский суд после случившегося завел уголовное дело. Судья вынес постановление о заочном аресте владельца гостевого дома сроком на два месяца. Решение было поддержано руководителем следственного отдела, прокурором, потерпевшими и их защитником. Возражал только защитник обвиняемого.

Решение было заочным, потому что на заседание суда обвиняемый так и не явился. В связи с этим срок задержания будет исчисляться с того момента, как Фомин появится на территории России или пересечет границу в случае экстрадиции.

МАМА ИЗ МРАМОРА

Чтобы похоронить жену и друга, Тигран выкупил приличный участок на кладбище. По благословению батюшек к годовщине трагедии на территории кладбища пскович воздвиг часовню свободного посещения. В интервью Тигран признался, что не пожалел средств и времени. На все работы у мужчины ушло около 10 млн рублей.

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– Мне когда выделили это место, здесь было болото. Я сразу взял большой участок. Когда меня спрашивают, зачем такой большой, я отвечаю – семья у меня большая. Не только по Псковской области, но и по всему Северо-Западу нет такого. Я сюда 10 миллионов вложил. Мог бы больше – еще вложил.

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Мемориал получился, действительно, большим. Тигран внимательно подошел к каждому его элементу. От изгибов кованного забора в виде сердец до оформления самих памятников. К примеру, вместо привычной черно-белой фотографии на памятнике у Дениса большое цветное фото, а сзади расположилось стихотворение на память. Имя своего друга Тигран вынес на отдельную колонну, каждая его буква будто написана руки.

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Памятник над могилой жены Тигран решил сделать в виде ее полной копии в полный рост. За обликом Зары мужчина разместил арку. В ней будто замерли языки пламени, в которых мужчина в последний раз увидел свою жену. Под ногами памятника каменная плита, у ее начала размещена посуда для ладана. Справа и слева от плиты на памятник Зары смотрят два ангела. Один держит фонарик, другой – приклонился с молитвой.

Как только мы приехали на место, Тигран первым делом отправился к памятнику Зары. Он заботливо стряхнул с нее снег и рассказал, что жена очень хорошо получилась. Это подтвердили и дети, когда впервые увидели скульптуру мамы.

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– Как считаете, удалось скульптору передать черты вашей жены?

– Да, хорошо получилось. Но сейчас она похожа на 90%, летом мы все доработаем и будет на сто.

– Когда дети впервые увидели памятник, какая у них была реакция?

– Что я могу рассказать... Что когда памятник привезли, дочка подошла и обняла мать? Да, так и было... До сих пор конфетку ей в руки сует.

АНУБИСЫ ПУГАЮТ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ

Для восприятия некоторых посетителей кладбища такое строительство оказалось за пределами разумного. Люди придирались ко всему: головам анубисов на входе в мемориал, памятнику девушки из мрамора, слишком большому участку и тд. Споры о законности строительства не утихают до сих пор, рассказывает Тигран.

– Она вся из мрамора. Именно на это обращают внимание недоброжелатели. А какая кому разница, за сколько и из чего сделали? Люди мимо чужие ходят, заходят в часовню молятся за эту ситуацию.

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– Есть тут одна [посетительница кладбища – ред. КП], написала на меня прокуратуру. У них ко мне претензий нет, а она все не уймется. Типа много места заняли, можно было столько людей положить. Но тут земля не пригодная была, болото и лес. Я сам все восстановил. Люди просто не понимают... Завидуют, что для них такое никто и никогда не создаст...

По словам Тиграна, посягнуть на чужое в планах у него никогда не было. Мужчина хотел лишь сделать все возможное, чтобы отдать дань памяти своей любимой жене и другу. Он мечтал создать место, куда в будущем смогли бы прийти их дети и помолиться. На пути у псковича встало немалое количество проблем, начиная с участка для строительства, который достался мужчине совсем не легко.

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– Здесь была лесополоса, на этом месте находился мусор. Все это сделал я. Колодец поставил, чтобы люди пользовались водой. Облагородил, повесил камеры. Пришлось разместить табличку со словами: «бросайте мусор прямо здесь, на кладбище и так грязно, да и близким твоим уже все равно». Потому что есть не люди, а животные, которые приносят мусор и видно, что прямо поверх закидывают. Я в такой форме написал, чтобы у этих людей хотя бы какой-нибудь кусочек совести нашелся и они перестали это делать.

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Работы на заболоченном куске земли предполагалось много: осушить территорию, выровнять участок, построить часовню и обустроить территорию памятника. Пока шла стройка, Тигран решил облагородить и соседние маленькие участки. Заброшенные могилы он обрамил аккуратными заборчиками.

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– Брошенных много. Эта (показывает Тигран на могилку напротив, – ред. КП), была сравнена с землей почти, люди по ней ходили. Разве плохо сделал? А люди до сих пор ходят и жалуются, почему это сделал, почему именно так сделано. Ну, откуда я знаю, может нет никого у него, а ходить по могилам – конечно же, нет, так нельзя.

Несмотря на тех граждан, которые остро восприняли неспецифичное для Псковской области строительство, у часовни появилось и немало посетителей. Люди приходят посидеть и помолиться, объясняет мужчина.

– Знаю, что мужичок тут местный есть. Приходит, сидит вот тут у меня, в часовню заходит. Там можно свечку поставить. Туда когда заходишь, автоматически какое-то вдохновение приходит. Даже священник говорил, когда только стены были поставлены: захожу сюда и чувствую какую-то особенную энергию. Неоднократно об этом слышал от людей. Значит, сто процентов Боженька благословил.

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Понять, что все было сделано не зря, Тиграну помогают благословения батюшек и необъяснимое ощущение божественной энергетики в часовне. Но потерявшего любимую жену псковича ждало еще несколько знаков. Они дали понять, что его работу видят там, на небесах. После своего рассказа Тигран все-таки вернулся к вопросу об анубисах и объяснил, что они были установлены не просто так.

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– Когда я только похоронил ее. Волк не уходил отсюда никуда до 7 дней. Тогда камер не было, но следы собачьи отличаются о волчьих. Вечно его следы тут были около могилы. Не рыл ничего, он просто ходил здесь и также уходил по своей тропе обратно. «Она» или «он», не знаю. Но говорят ведь, что волки – это проводники. Почему я и поставил сюда фигуры волков. Если охраняют, то пусть ворота и охраняют.

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Многие верующие убеждены в том, что до семи-девяти дней душа прощается с домом, семьей и жизнью на земле. На прощание душа усопшего приходит именно в то место, которое считает по-настоящему своим. Но не просто, да и не за чем убеждать людей в том, что этот волк мог быть проводником души Зары на небеса. Однако в созданном псковичом месте памяти есть еще нечто необъяснимое, что может увидеть каждый, кто приходит на кладбище.

Обе маленькие скульптуры в виде ангелов с крыльями, обращенных к Заре, «плачут». Почему так происходит доподлинно не ясно, но церковь часто встречается со слезами на иконах и памятниках. Ничего с этим не сделать, рассказывает Тигран.

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В планах у одинокого отца – достойно воспитать маленьких детей. Он признается, что не скрывает от них гибель родной матери. Кроме того, мужчина не планирует искать для детей и её замену. Для помощи в воспитании есть бабушки и дедушки – детей окружает большая и дружная семья. А свою вечно молодую маму они будут видеть на фотографиях и здесь, в облике мраморного памятника.

– Это была моя единственная любовь. Я видел, как она росла из маленькой девочки. Другого варианта не было, чтобы мы с ней не были вместе. Она была хорошим человеком во всем. Что можно было успеть еще за 22 года в этой жизни сделать... От нее у меня остались дети. Младшая дочка очень похожа на свою маму.

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