Недалеко от аэропорта Пскова сбили летящий объект.

В Пскове после массовой атаки дронов снова шумно. В городе в ночь на 1 сентября сработала система ПВО. Она сбила неопознанный воздушный объект в небе. Он летел недалеко от аэропорта. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников и выложил видео уничтожения неопознанного объекта в небе над Псковом в ночь на 1 сентября 2023..

Видео уничтожения неопознанного объекта в Пскове в ночь на 1 сентября 2023

В районе Крестов единичный неопознанный объект обнаружили наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства. Было принято решение о его уничтожении, так как район расположен рядом с аэропортом. Летящий объект мог проводить разведку или нанести удары.

Видео нейтрализации выложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На кадрах видно, как установки буквально расстреливают вражеский объект, не оставляя шансов.

Михаил Ведерников подчеркнул, что на земле от маршрута неопознанного объекта и работы системы отражения никаких последствий нет.

Напомним, что в ночь на 30 августа беспилотники атаковали аэродром Пскова. Губернатор Михаил Ведерников выложил видео зарева за домами и дыму. Атака дронов была отражена. Но возник пожар, оказались повреждены самолеты Ил-76. При этом пострадавших не было.

Губернатор показал последствия массовой атаки дронов на аэродром Пскова.

Как работает аэропорт Пскова после атаки дронов

В целях безопасности на сутки закрыли аэропорт Пскова. Были отменены восемь авиарейсов - шесть авиакомпании «Азимут» и два – «Икар». 31 августа воздушная гавань возобновила работу в плановом режиме.

Михаил Ведерников подвел итоги проверки состояния гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова. Он отметил, что замечаний не выявлено.

- Если коротко: все в порядке! — прокомментировал глава региона.

31 августа из аэропорта Пскова состоялись два рейса: вылет в Москву по расписанию, прибытие из Москвы было с небольшой задержкой. 1 сентября аэропорт примет два рейса из Москвы.