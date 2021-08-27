Суд признал геноцидом преступления нацистов на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны

Шестое заседание по делу о зверствах фашистов прошло в Псковской области

Преступления нацистов и их пособников над советскими военнопленными и мирными гражданами на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны Псковский областной суд признал геноцидом. Из зала заседания передает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Суд рассмотрел заявление прокурора Псковской области Ивана Грибова о признании факта геноцида на псковской земле во время Великой отечественной войны. За время шести судебных заседаний были рассмотрены показания свидетелей военных приступлений, мнения экспертов и данные о новых раскопках в деревнях Моглино, Глоты и на территории современной базы отдыха «Раздолье», находящейся у Ленинградского шоссе на окраине города Пскова.

Раскопки велись в деревне Моглино, где находился один из самых крупных концентрационных лагерей

Исходя из полученных судом данных, прокурор Псковской области Иван Грибов просил признать зверства нацистов на Псковской земле геноцидом. По его словам, такое решение в наши дни является историческим долгом общества.

«Прошу установить факт имеющий юридическое значение, признать преступления нацистов на территории Псковской области во время Великой Отечественной войны – геноцидом», – заявил прокурор Псковской области Иван Грибов.

Грибов отметил, что со дня окончания войны и до настоящего времени в обществе не прекращаются попытки отрицать факт насилия над мирными гражданами и исказить данные о событиях в годы Великой Отечественной войны.

Прокурор напомнил об уголовном деле, которое было возбуждено 31 июля 2020 года по факту массовых убийств советских граждан. Во время раскопок были обнаружены останки 188 человек. Среди них были эксгумированы останки детей от 2 месяцев, женщин и мужчин до 60 лет, массово сброшенных в одну яму друг на друга.

Останки эксгумировали бойцы поискового батальона

Согласно археологическим данным и экспертизе, причина смерти всех найденных имеет насильственный характер. Детей били тупым предметом по голове, а причиной смерти взрослых граждан могло быть оружие. На месте раскопок были обнаружены деформированные гильзы.

Решением суда были признаны геноцидом преступления нацистов на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Решение суда может быть обжаловано в течение одного месяца. В течение пяти дней будет изготовлено полное решение суда. С этой даты начнется срок на его обжалование.

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