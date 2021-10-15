Привязанную к дереву собаку спасли неравнодушные псковичи

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Жители Псковской области обнаружили в деревне Подграмье Печорского района привязанную к дереву капроновым чулком собаку. Об этом они рассказали своей знакомой, которая не смогла остаться в стороне и обратилась к общественности.

Девушка приехала на указанное место и отвязала животное, однако на следующий день нашла собаку привязанной, уже металлической проволокой. «Собака на проволоке, она не может глотать, потому что она ей упирается в шею. Позвонили в дежурную часть. Вчера мы ее отвязали, сегодня её привязали обратно! Я просто умоляю! Прошу помощи в огласке данной ситуации и передержке! У кого есть опыт как снять эту проволоку, я просто умоляю, откликнитесь», — написала девушка в соцсетях и прикрепила фотографию собаки, вплотную привязанной к стволу дерева.

Фото волонтёров

Сначала животное пытались забрать без привлечения посторонних: собаку отвязали, а с хозяйкой попытались выйти на диалог, однако та отдавать питомца категорически отказалась и, когда пса пытались освободить, сильно его избила. «Мы даже слышали, когда отвязали собаку, что она визжала в доме», — рассказала помогавшая в освобождении псковичка.

Буквально спустя несколько часов, не без помощи сотрудников полиции, животное удалось забрать. Печорские волонтеры купили на пожертвования шлейку, сделали необходимые прививки и передали малыша в островский приют «Перезагрузка».

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«Очень хорошая, но забитая собака. Вздрагивает от малейшего движения, прикосновения. Когда понимает, что бить не будут, очень удивляется», — написали о новоприбывшем работники приюта. Волонтёры отметили, что когда малыша подлечат, ему будут искать новый дом. На хозяйку уже написано заявление в полицию.

В Псковской области факты жестокого обращения с животными в этом году фиксировались неоднократно. В январе в Порхове искали дом для щенят, которых хозяйка морила голодом, а её сосед расстреливал из пневматического пистолета. 17 июля, 14 умирающих кошек поступили в псковский приют «Лесопилка». Животные были упакованы в полиэтиленовые мешки и задыхались от жары. Одна из кошек к приезду в приют уже погибла. По данному факту сейчас возбуждено уголовное дело.