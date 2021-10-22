Все ковидные нововведения в Псковской области с совещания губернатора 21 октября

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QR-КОДЫ
Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября. Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течении шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе на фуд-кортах, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе.
Подробнее о QR-кодах, а также о том, как получить собственный QR-код через Госуслуги – в инструкции.
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ГОСТИНИЦЫ
С 30 октября по 7 ноября руководство гостиниц обяжут освободить номерной фонд до 50%.
Заселение возможно только с QR-кодом или справкой о перенесенном коронавирусе (не позднее шести месяцев) или отрицательным ПЦР-тестом (он действителен не позднее двух суток).
ЭКСКУРСИИ
С 30 октября по 7 ноября приостанавливается деятельность псковских музеев, попасть на выставки и в театры также будет невозможно.
ПИТАНИЕ
Вход на фудкорты и в рестораны региона будет возможен только по предъявлению QR-кода и подтверждения его паспортом. Время работы общепита сокращено до 23 часов.
ДОСУГ
Без QR-кодов можно будет прогуляться только по паркам. Экскурсии не будут проводится даже на свежем воздухе.
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МЕДИЦИНА
Личное посещение в поликлиники во время нерабочих дней не рекомендовано. Если возникают вопросы, касающиеся здоровья, можно обратиться на горячие линии. Для вакцинации разрешено отправиться в ближайший пункт.
РАБОТА
С 25 октября по 7 ноября 30% работников всех организаций должно быть переведено на дистанционку. В первую очередь учитываются пожилые люди. Минпромторг опубликовал список работающих предприятий в нерабочие дни.
ДОСУГ
С 30 октября по 7 ноября приостанавливается деятельность кинотеатров, театров, музеев, экскурсионных бюро, концертных и иных организаций культуры. Разрешена только финансово-хозяйственная деятельность в этих учреждениях, а также будут работать кассы.
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ПРОЕЗДНЫЕ
В регионе планируется заморозить ученические ноябрьские проездные до 7 ноября.
ШКОЛЫ
С 25 октября по 3 ноября в школах Псковской области объявлены осенние каникулы.
ДЕТСКИЕ САДЫ
С 25 октября по 3 ноября в дошкольных учреждениях будет организована работа дежурных групп для детей работающих граждан.
СЕКЦИИ И КРУЖКИ
С 25 октября по 7 ноября будут закрыты учреждения дополнительного образования.
ДОСУГ
С 25 октября детям и подросткам до 18 лет запрещено посещать торговые центры, общепит, аквапарки, организации досуга и развлечений без сопровождения родителей. Детские игровые комнаты работать не будут.
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В Псковской области с 25 октября вводится режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. Требование не распространяется на медицинских работников и специалистов организаций, которые определены Указом.
МЕДИЦИНА
При необходимости медицинской помощи, пенсионер должен вызвать врача на дом. А в случае желания вакцинироваться – самостоятельно проследовать к ближайшему пункту вакцинации.
МАГАЗИНЫ
Поход в ближайшие магазины за продуктами питания и вещами первой необходимости, как и прежде, доступен в утренние часы для минимизации контактов пенсионеров, находящихся в группе риска.
ДОСУГ
Из-за режима самоизоляции пенсионерам запрещено покидать место жительства, за исключением выгула домашних животных, выноса мусора, а также прогулки на свежем воздухе.
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КОЛЛЕДЖИ И ВУЗЫ
С 25 октября и по 29 октября колледжи и вузы перейдут на дистанционное обучение.
ПРОЕЗДНЫЕ
Студенческие проездные «заморозят» до 7 ноября. Они останутся работать только у студентов-медиков, занимающихся в привычном формате. Студенты медицинского направления будут самостоятельно оплачивать проезд, траты компенсируют после 10 ноября.
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