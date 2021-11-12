В соцсетях осудили псковских воздушных гимнасток за видео в купальнике на фоне Псковского собора

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Чемпионка России по воздушной гимнастке Виолетта Африкантова поднялась на кольце и полотнах, зацепленных строительным краном на высоте Ольгинской часовни, чтобы снять видеоролик для Instagram. Спортсменка решила показать сложнейшие элементы без страховки в поддержку развития воздушной гимнастики в регионе. Однако пользователи соцсетей осудили эту идею, ссылаясь на неудачный выбор места на фоне Псковского кремля.

«Наткнулась на новость на ГТРК про девушку в купальнике (хоть и гимнастическом) на фоне Троицкого собора рядом с Ольгинской часовней. Даже кран подогнали! А почему не внутри главного храма? Высота ж большая там! Это нормально? Других мест в городе нет? Или это новый вид хайпа после инцидентов с Исаакиевским в Питере и Спаса на Крови в Москве? Реально - жесть!», – обратилась псковичка Галина Соколова к горожанам.

«Евгения, а что вытворяли в Москве? Не голые, ничего не торчало у них, даже ноги были не нараспашку. Лично я не вижу разницы между тем фото и этим. Но там получили реальный срок», – подтвердила Светлана Борейко.

«Нет, ну как бы там ни было, хайп налицо, ради него, любимого, всё и сделано», – прервала дискуссию Светлана Задорожная.

Во время съемки видеоролика гимнастки не сразу сделали выбор в пользу обруча, сперва на трос крана подвешивали полотно. Одно из таких фото тоже попало под шквал осуждений псковичей.

«Фото крайне неудачное. Если уж делать или выбирать из всех сделанных фотографий, точно не эту. Посмотрите на ноги. Посмотрите, как цветово оформлено, синие занавески, если соборный фон хотели,то и здесь плохо. Картинки не получилось. Все режет глаз. Чтобы такое фото делать на этом фоне, надо готовиться, а здесь..., ну я даже не знаю. Я как-то в шоке... завидовать чему? (говорю конкретно об этом фото. Все должно быть красиво))», – озвучила свое мнение Елена Шевченко.

Пользователь соцсетей Алексей Поликарпов приложил фото с закатом на фоне Псковского кремля, указав: «Вот это - красота (фото не моё), а то, что Вы опубликовали - спортивные достижения отдельного человека. Я не умоляю технических достоинств спортсменки, но в спорт зале подобные мероприятия гораздо уместнее».

Также пскович отметил, что каждый должен нести ответ за то, что он делает и где: «...есть велосипедисты и мотогонщики, ещё пловцы и тяжелоатлеты и ещё шахматисты есть.... В 90е годы во Пскове свои Циркачи даже были, но они почему-то имели понимание где можно и нужно показывать свои достоинства и успехи а где не нужно».

Волну негодований разбавили псковичи, которые оценили старания спортсменки и замысел авторов, они попытались перевернуть отношение второй стороны комментаторов к идее ролика.

«Гимнастка, заслуженная спортсменка, умница, красавица, студентка и тренер! Чемпионка! Желание привлечь молодежь и детей в красивый спорт, показать, что даже в нашем городе можно достичь не малых высот! Гордимся! Уважаем! Ценим! - вот каких слов достойна Виолетта», – отметила псковичка Евгения Рузина.

Появились и те, кто встал на защиту главной точки притяжения региона, как основного объекта для фотографий и видео из Пскова.

«Я поясню: цель видео, показать красоту воздушной акробатики, на фоне нашего города!!!! Основное видео, снято на фоне набережной», – обратилась к псковичам Алёна Семенова.

«Кром - символ и узнаваемое место города, видимо поэтому там и сняли видео. Не понимаю что не так?... она не голая, ничто нигде не торчит, и не вываливается. Вам заняться больше нечем, чем эти претензии сочинять?», – возразил гневным комментаторам Роман Бобырь.

«Сравнили спорт в глухом купальнике и даже с плотно прикрытыми ногами и то, что вытворяли в Москве! Это небо и земля. А на фоне собора, чтобы было понятно, что это псковские достижения», – попыталась объяснить замысел гимнастки пользователь Ленок Иванова.

«Народ, не сходите с ума! Девушка даже не около собора, а на другом берегу. Купальник закрытый, колготки, всё достойно. Видео красивунное! Девушка молодец!», – обратилась к спортсменке Юлия Сорокина.

«Ну и что? Нужно было на фоне наливайки? Пропаганда спорта и здорового образа жизни, на фоне символа города, как связь древности и современности. Все логично, прилично и достойно», – задалась вопросом Галина Ларионова.

«Ничего пошлого не вижу. Кто виноват, что символ города - собор и Кремль, и добрые процентов 70 фото и видео делаются на их фоне?», – заявил пользователь соцсетей Митридат Карпов.

Совсем скоро «Комсомольская правда в Пскове» опубликует ответ автора ролика и идейного вдохновителя спортсменки. Следите за новостями в наших социальных сетях «Вконтакте» и Telegram, чтобы выть в курсе событий.

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