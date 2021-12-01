Дизайн-код для Псковской области: как изменятся люки и кому помешали вывески во дворах

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Летом 2021 года под изменение дизайн-кода попали сразу 66 точек города, среди которых неформальных вывесок полностью лишились 32 улицы. Пестрые конструкции заменили на вывески, которые в точности соответствуют разработанному дизайн-коду.

ВСЕМУ СВОЙ КОД

Давайте вообще разберемся, что такое дизайн-код. Согласно справочникам, Дизайн-код позволяет визуально объединить пространство города. Кроме того, создает свой, уникальный стиль, который может отразить идентичность, свести в единое целое его прошлое и настоящее.

Исходя из требований, которые высылаются хозяевам вывесок, для рекламных конструкций разрабатываются свои характеристики, они же применяются и к виду фасадов домов, при наличие – даже к заборам.

Задачей создания единого дизайн-кода показать, что в нашем регионе особое внимание уделяется не только восстановлению памятников, но и модернизации инфраструктуры и внешнего облика районного центра в целом.

ВЫВЕСКАМ НЕ КРИЧАТЬ – РАЙОН СПАЛЬНЫЙ

1 декабря в медиацентре ПАИ глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил о том, что до 2022 года нужно поменять кричащие вывески и тем, которые находятся за чертой исторического района.

«В данный момент существует дизайн-код по вывескам, со следующего года на спальные районы будет распространяться», - заявил глава города.

Ранее в рамках работы АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове» было принято решение разработать дизайн-код для города Печоры.

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КРЫШКИ ЛЮКОВ & ДИЗАЙН

По мнению главы администрации Пскова, применить дизайн-код можно не только для вывесок, но и для нестационарных объектов. Такая идея по его словам уже давно распространяется в практике других регионов.

«В 2022 году примем дизайн-код нестационарных объектов, и замена люков будет. Будут потери, но будем придумывать, ставить замки. Будут желающие унести — будут не только псковичи, но и жители других регионов», – предупредил псковичей Борис Елкин.

По мнению главы города, проработку этого вопроса также необходимо систематизировать. Поэтому псковичи могут в скором времени начать охоту за дизайнерскими люками. Однако унести домой их получится только на фото, для тех, кто решит стать коллекционером, ждет огорчение – в администрации проработают и систему замков от воровства.

НЕ ПО КОДУ – ШТРАФ

Несмотря на то, что на первый взгляд дизайн-код – это эстетическая задумка для улучшения внешнего вида города, штрафовать за его несоблюдение тоже будут.

Юрлица могут получит штраф до 50 тысяч рублей при задержке со сменой вывески. Если вывеску, не соответствующую коду заметят вновь – заплатить придется порядка 100 тысяч рублей.