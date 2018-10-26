Самые стильные псковские семьи получат подарки на празднике «Маленький чемпион»

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-26T11:34:46+03:00

Чтобы впечатлить членов жюри можно использовать кричалки и необычные костюмы. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

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На площадке семейного праздника «Маленький чемпион» подарки ждут не только победителей и призёров забегов малышей. Будет шанс отличиться у целых семей, например, в конкурсе «Командный стиль».

Поучаствовать в этом состязании смогут семьи малышей, которые записаны на забеги 11 ноября. Командный стиль можно показать не только с помощь костюма. Здесь всё зависит от фантазии участников. Кто-то рисует гербы, кто-то придумывает кричалки.

Жюри, в состав которого войдут сотрудники редакции «Комсомольской правды – Псков», будут интересовать креативность идеи, качество её исполнения и количество человек в команде. Оценивать будут те семьи, которые подойдут к столу «информация» и запишутся в день праздника.

С положением о конкурсе можно познакомиться здесь.

КОНКРЕТНО

Праздник «Маленький чемпион» пройдёт в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» 11 ноября. Центром мероприятия станут забеги малышей от 6 месяцев до 2 лет и 2 месяцев.

Как записаться на забег.