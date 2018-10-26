Самые стильные псковские семьи получат подарки на празднике «Маленький чемпион»
На площадке семейного праздника «Маленький чемпион» подарки ждут не только победителей и призёров забегов малышей. Будет шанс отличиться у целых семей, например, в конкурсе «Командный стиль».
Поучаствовать в этом состязании смогут семьи малышей, которые записаны на забеги 11 ноября. Командный стиль можно показать не только с помощь костюма. Здесь всё зависит от фантазии участников. Кто-то рисует гербы, кто-то придумывает кричалки.
Жюри, в состав которого войдут сотрудники редакции «Комсомольской правды – Псков», будут интересовать креативность идеи, качество её исполнения и количество человек в команде. Оценивать будут те семьи, которые подойдут к столу «информация» и запишутся в день праздника.
С положением о конкурсе можно познакомиться здесь.
КОНКРЕТНО
Праздник «Маленький чемпион» пройдёт в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» 11 ноября. Центром мероприятия станут забеги малышей от 6 месяцев до 2 лет и 2 месяцев.