Изготовлением колокола для сквера Народовластия займутся псковские кузнецы

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-03T15:16:03+03:00

Председатель регионального парламента пообщался с псковскими кузнецами, которые изготовят архитектурную форму в виде колокола. Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

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Изготовлением архитектурной формы в виде колокола для сквера Народовластия в Пскове займутся кузнечном дворе областной столицы. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, автор проекта памятника Владимир Шуляковский будет поэтапно следить за выполнением работ.

- Колокол должен быть надёжно закреплён на фундаменте, быть вандалостойким и безопасным, - отметил основные критерии памятника председатель регионального парламента Александр Котов. - Надо заранее определить, где будут точки опоры и передать схему подрядчикам, которые будут готовить площадку под установку колокола.

Окончательный выбор между двумя проектами еще не сделан.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Псковские кузнецы заметили, что будут использовать для работы металл, толщина которого будет не меньше 10 миллиметров. Таким образом деформировать конструкцию будет невозможно. Основание колокола будет тяжелее верха, что придаст всей конструкции устойчивость.

КОНКРЕТНО

Мастера Псковского кузнечного двора стали авторами архитектурных форм в городах региона, а также за его пределами. Например, кузнецы поучаствовали в создании моста Дружбы в Ульяновске.

КСТАТИ

Сквер Народовластия - новое название общественной территории на пересечении улиц Труда и Леона Поземского, утвержденное городской думой. До этого территория носила неофициальное название сквера Парламентаризма.

ИСТОЧНИК KP.RU