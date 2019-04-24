Доцент ПсковГУ Александр Румянцев о поездке в Омск: Нам показали действительно современное производство полипропилена

СЕГОДНЯ 18:01 2019-04-24T18:01:11+03:00

Кроме самого предприятия Псковичам в Омске показали центр мониторинга за экологической ситуацией в городе. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Заведующий кафедрой химии Псковского государственного университета, кандидат химических наук, доцент Александр Румянцев поделился своими впечатлениями от поездки на предприятие группы компаний «Титан» в Омск. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды — Псков», свою оценку он дал в интервью «Псковскому агентству информации».

Фирма вызвала доброжелательное отношение. Доверие, в целом, сформировалось, – заметил Александр Николаевич. - Этот завод работает восьмой год, и там соблюдаются все необходимые санитарные и экологические нормы.

Кроме преподавателя ПсковГУ в число комиссии вошли общественники и политики. Все они остались довольны посещением предприятия «Полиом», некоторые из участников предложили схемы взаимодействия с представителями группы компаний «Титан» в Псковской области. Например парламентарий Антон Минаков предложил создать независимую комиссию по контролю за деятельностью предприятия в «Моглино». Но и руководители предприятия сами выступают инициаторами диалога и готовы решать проблемные вопросы.

КСТАТИ

Уже больше сотни псковичей подали резюме для работы на предприятии «Титан-Полимер» в Моглино.

ИСТОЧНИК KP.RU