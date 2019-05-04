2019-05-04T12:51:12+03:00
Спорт

Второй чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области начался в Пскове

Соревноваться футболисты будут в трех возрастных категориях
Виталий Суриков
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Победители кубка губернатора Псковской области по дворовому футболу отправятся на всероссийские соревнования в Санкт-Петербурге.Победители кубка губернатора Псковской области по дворовому футболу отправятся на всероссийские соревнования в Санкт-Петербурге.Фото: Владимир Кольцов
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В Пскове начался второй чемпионат по дворовому футболу на кубок Губернатора Псковской области. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом рассказали организаторы мероприятия «Псковскому агентству информации».

Соревнования пройдут в три этапа. Сначала с 4 по 12 мая сильнейшие команды определятся в муниципалитетах. Чуть позже, 18 мая, в Пскове, Пушкинских горах и Великих Луках пройдут полуфиналы по зонам. В День защиты детей, 1 июня, участники соревнований приедут в Псков, где и сразятся в финальных играх.

Соревнования по дворовому футболу в Псковской области в 2019 году станут первым и вторым этапом Всероссийского фестиваля дворового футбола. Победители региональных состязаний отправятся на всероссийские соревнования в Санкт-Петербург. Игры пройдут с 27 августа по 1 сентября.

КСТАТИ

В 2018 году прошли первые мероприятий по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области. Тогда победителями в двух возрастных группах стали команды из Пскова: «Young Boys» и «Пепси». Среди самых маленьких участников сильнейшими стала команда из Дновской школы №50. Ребята после победы посетили матч Чемпионата мира по футболу в России и встретились с главой региона Михаилом Ведерниковым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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