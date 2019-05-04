СЕГОДНЯ 18:58 2019-05-04T18:58:43+03:00

Недалеко от поселка Ямм в Гдовском районе расположилась стихийная свалка. Фото: Андрей Пасеко.

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Жители Гдовского района недовольны свалкой возле поселка Ямм. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», сообщения об этом появились в социальных сетях.

- Остановитесь, «люди», вы уничтожаете природу, - отметил автор поста в социальной сети «Вконтакте» Андрей Пасеко. - Возле посёлка Ямм в паре километров от Полновского лесничества растёт обширная свалка в лесу.

Автор поста отмечает, что на мусор не обращают внимания ни лесники, ни власти муниципалитета. Обещания чиновников пока что не приобретают никаких воплощений. Тем временем за последние полгода количество отходов неуклонно растет. Поскольку рядом с мусором проходят грунтовые дороги можно предположить, что его выкидывают из проезжающих автомобилей.

Количество мусора за последнее время значительно увеличилось. Фото: Андрей Пасеко.

КСТАТИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей уважительно относиться к родной земле. Таким образом глава региона отреагировал на многочисленные жалобы жителей Пскова о стихийных свалках в городе.

КОНКРЕТНО

В Пскове женщина чуть не получила по голове пакетом с мусором во время прогулки по улице Балтийской.

ИСТОЧНИК KP.RU