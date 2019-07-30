2019-07-30T17:46:09+03:00
Общество

Иностранные военные тренируются в Псковской области перед соревнованиями «Десантный взвод»

Более 400 военных из 21 страны будут состязаться в 2019 году
Алиса Солнцева
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В программе соревнований десантирование взвода, марш-бросок, гонка на боевых машинах со стрельбой и преодолением препятствий.В программе соревнований десантирование взвода, марш-бросок, гонка на боевых машинах со стрельбой и преодолением препятствий.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Начались тренировки участников конкурса «Десантный взвод – 2019». Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 30 июля, на площадке приземления «Кислово» прошла тренировка по прыжкам с парашютом. Иностранные участники знакомятся с полигоном и практикуются в военных дисциплинах.

В армейских играх в Псковской области поучаствует 21 команда, а это более 400 военнослужащих мира. Некоторые страны впервые приедут на соревнования «Десантный взвод»: Куба, Казахстан, Камбоджа, Мали, Сирия, Таджикистан, Шри-Ланка.

Собственное вооружение и боевую технику привезла только армия Китая. Остальным командам-участницам технику и оружие предоставит принимающая сторона. Перед тренировочными прыжками гости получили личное оружие: АКС-74, РПКС-74, РПГ-7Д. В соревнованиях будут задействованы боевые машины десанта второго поколения, БТР-80, БТР-82 и парашютные системы Д-10 и «Арбалет».

Псковичей приглашают на торжественное открытие 3 августа и зрелищные мероприятия конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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