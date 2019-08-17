Голосование за самый лучший мед и подарки ждут псковичей на «Медовом фестивале»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-17T11:49:21+03:00

Девятый «Медовый фестиваль» в Пскове открыт

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Гости праздника могут проголосовать за самый вкусный мед. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», голосование проходит при помощи купона, состоящего из нескольких частей. Одной частью гости отдают предпочтение понравившемуся продукту, а другая дает возможность стать обладателем приза.

Голосование продлится до 15.30, а после подсчета голосов выявится лучший пчеловод области с самым вкусным медом.

Помимо концертной программы, торговых и гастрономических рядов, для гостей проводятся мастер-классы на «пчелиную» тему: дети сами украшают футболки пчелками из фетра, мастерят аппликации.

В Детском парке можно понаблюдать за тем, как пекари «собирают» громадный благотворительный медовик, кусочки которого продаются во благо Киры Дегтяревой, которой требуется дорогостоящая реабилитация.

Масштабное гуляние продлится до вечера. Программу мероприятия можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU