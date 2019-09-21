Победители «Губернаторского дневника» пообщались с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-21T12:25:50+03:00

Губернатор вручил отличникам подарки и грамоты, а также оставил автограф в дневниках

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Победители акции «Губернаторский дневник» пообщались с главой региона Михаилом Ведерниковым в неформальной обстановке. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков», встреча состоялась 21 сентября в здании администрации Псковской области.

В тёплой дружеской обстановке двенадцать отличников из Бежаницкого, Пыталовского, Островского, Струго-Красненского районов, а также из Великих Лук и Пскова пили чай с губернатором. На встрече школьники интересовались жизнью и работой главы региона, а Михаил Ведерников, в свою очередь, беседовал с гостями об успехах в учёбе и планах на будущее.

После чаепития каждому из отличников удалось посидеть в кресле главы региона. Кроме того, Михаил Ведерников вручил победителям, их родителям и педагогам подарки и грамоты, а также оставил свой автограф и пожелания в дневниках юных жителей региона.

После чаепития гости отправились в спортивно—развлекательный парк «Простория».

Подробнее о победителях акции по итогам первого триместра можно узнать ЗДЕСЬ, второго триместра - ЗДЕСЬ, третьего триместра - ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU