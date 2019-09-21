2019-09-21T12:25:50+03:00
Общество

Победители «Губернаторского дневника» пообщались с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым

Губернатор вручил отличникам подарки и грамоты, а также оставил автограф в дневниках
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Грава региона оставил пожелания в дневниках отличников.Грава региона оставил пожелания в дневниках отличников.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
Изменить размер текста:

Победители акции «Губернаторский дневник» пообщались с главой региона Михаилом Ведерниковым в неформальной обстановке. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков», встреча состоялась 21 сентября в здании администрации Псковской области.

В тёплой дружеской обстановке двенадцать отличников из Бежаницкого, Пыталовского, Островского, Струго-Красненского районов, а также из Великих Лук и Пскова пили чай с губернатором. На встрече школьники интересовались жизнью и работой главы региона, а Михаил Ведерников, в свою очередь, беседовал с гостями об успехах в учёбе и планах на будущее.

После чаепития каждому из отличников удалось посидеть в кресле главы региона. Кроме того, Михаил Ведерников вручил победителям, их родителям и педагогам подарки и грамоты, а также оставил свой автограф и пожелания в дневниках юных жителей региона.

После чаепития гости отправились в спортивно—развлекательный парк «Простория».

Подробнее о победителях акции по итогам первого триместра можно узнать ЗДЕСЬ, второго триместра - ЗДЕСЬ, третьего триместра - ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Акция «Губернаторский дневник» в Пскове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители деревни Полоное получили новый спортивно-культурный комплекс
Опыт Псковской области в строительстве и ЖКХ представили на форуме БРИКС
В Псковской области построят первый в регионе подземный пешеходный переход
Жителю Псковского района, который душил и избивал дачницу, грозит 3 года тюрьмы
Новый руководитель Новоржевского района Софья Пугачёва предложила жителям муниципалитета созидать будущее вместе
В Псковском районе осудили мужчину, который грозился зарезать знакомую
Псевдополицейский выманил у жительницы Новосокольников более миллиона рублей
Пенсионерку из Великих Лук направят на исправительные работы за махинации с земельным участком
Псковичи недовольны ликвидацией пешеходного перехода вблизи Летнего сада
Около 120 миллионов рублей потратят до конца года на ремонт дороги «Псков-Ваулино-Торошино»
В Стругах Красных заработал новый завод за 100 миллионов рублей
Псковичи смогут бесплатно читать книги из интернет-библиотеки
Водителя псковского автобуса, который зажал дверьми мать и дочь, не будут наказывать
Стало известно, когда в квартиры псковичей придёт тепло
Сотруднику тюрьмы Псковского района грозит наказание за получение взятки от заключённого
Таисия Кушакова, молодая мама: мне нравится, что губернатор Псковской области участвует во всех сферах деятельности
Великолучанин откликнулся на сообщение в соцсети и потерял деньги
Изъятые на границе культурные ценности Псковская таможня передала в минкульт
Более 640 псковичей призывного возраста скрываются от военкоматов
В Псковской области растёт число призывников с ожирением
В районах с маленьким бюджетом в Псковской области повысят зарплаты муниципальным служащим